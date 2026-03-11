Epava unui Boeing 737, transformată în buncăr în Marea Britanie. Inginerul Dave îl va aproviziona cu provizii și bere pentru șase luni

Epava unui Boeing 737 transformată în buncăr în Marea Britanie. Un bărbat din Marea Britanie, care a construit un buncăr subteran de 50.000 de lire sterline, cheltuie acum încă 20.000 de lire pentru a îngropa un Boeing în curtea casei. Astfel, Dave Billings se pregătește pentru eventualitatea unui al Treilea Război Mondial.

Avionul îngropat în grădină

Dave Billings, în vârstă de 44 de ani, a construit primul buncăr în urmă cu 11 ani, într-o tabără militară, iar acum simte nevoie de a îmbunătăți conceptul, care semăna mai degrabă cu un „subsol”, scrie metro.co.uk.

Britanicul a cumpărat fuzelajul unui Boeing 737 de pe Facebook Marketplace și acum îl transformă într-un al doilea buncăr, pe care îl va îngropa în grădina casei sale din Hilton, Derbshire.

Chiar dacă Dave, care este și tată, nu anticipează că războiul din Iran va ajunge în Marea Britanie, acesta se gândește la un eventual al Treilea Război Mondial și vrea să fie pregătit.

Dave crede că va finaliza munca în toamna acestui an și buncărul l-ar proteja de explozii care ar avea loc la 10 mile (16 km) distanță.

Până va termina proiectul, britanicul este protejat de actualul său buncăr, aprovizionat cu bere, provizii o toaletă și pat.

Dave a renovat deja bucătăria avionului și va repara și toaleta.

Va adăuga canapele, paturi și un bar, dar nu l-ar deranja niciun simulator de zbor, amplasat în cockpit-ul „avionului-pensionar”.

Cu ajutorul prietenilor săi, Dave a cumpărat epava unui avion Boeing 737, în decembrie 2025. Transportul până acasă l-a costat 4.000 de lire.

Dave estimează că va mai cheltui 8.000 de lire pe cimentul care va întări fuzelajul, 3.000 pe plasa specială, 2.000 pe izolații și alte lucruri.

Totul, înainte să adauge costul proviziilor, apei și a … berii.

Britanicul dorește să își asigure hrana pentru 6-8 luni, dacă va fi nevoit să se refugieze în buncăr.

Pentru a transforma refugiul într-unul funcțional, Dave are nevoie de ventilație, toaletă, bucătărie, instalații sanitare și electricitate și a cumpărat un generator Ram Air Turbine în acest sens.

Dave este inginer și 50% din timpul liber și-l petrece lucrând la acest buncăr „anti-război”. De decorarea „casei” de sub pământ s-ar putea ocupa fiul său, Oliver, în vârstă de doar șapte ani. „Nu mai vrea să stea pe tabletă, când se poate juca cu un Boeing”, a glumit Dave.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

