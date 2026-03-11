Cinci alimente congelate pe care ar trebui să le ai mereu în casă. Reduc inflamația și întăresc imunitatea

Pentru cei care vor să mănânce sănătos, chiar și atunci când timpul nu le permite gătitul zilnic, alimentele congelate pot fi o soluție ideală. Nutriționiștii chiar recomandă cinci produse pe care să le ai mereu în casă pentru combaterea inflamației și susținerea sănătății organismului.

Cinci alimente congelate pe care ar trebui să le ai mereu în casă

Nutriționiștii au punctat faptul că alimentele congelate nu doar că păstrează nutrienții, ci sunt și o soluție practică pentru cei care au programul încărcat. Raionul de congelate poate fi aliatul celor care vor să adopte o dietă antiinflamatorie fără efort în plus, relatează Adevărul.

Pește congelat

„Peștii grași precum somonul sau păstrăvul oferă acizi grași omega-3, care reduc inflamația și susțin sănătatea cardiovasculară”, explică Samantha DeVito, nutriționist.

Afine sălbatice

Acestea sunt bogate în antioxidanți, precum antocianinele, care protejează celulele și susțin răspunsul natural al organismului la inflamație. Pot fi adăugate rapid în smoothie-uri, ovăz sau iaurt, iar congelarea păstrează nutrienții intacți.

Fasole lima

Această leguminoasă este o sursă excelentă de fibre solubile, care susțin bacteriile bune din intestin și contribuie la producerea acizilor grași antiinflamatori. Aceasta susține sănătatea cardiovasculară prin scăderea colesterolului LDL, reglează nivelul zahărului din sânge și îmbunătățește digestia.

Ananasul

Bogat în bromelaină și vitamina C, ananasul are proprietăți antiinflamatorii și poate fi folosit în smoothie-uri sau deserturi.

Ghimbir congelat

Ghimbirul conține compuși bioactivi cu efect antiinflamator și antioxidant. Disponibil sub formă de cuburi congelate, acesta poate fi adăugat rapid în rețete sau folosit pentru ceai.

