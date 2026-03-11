Statele Unite vor să trimită avioane militare la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru eventuale operațiuni militare legate de conflictul din Orientul Mijlociu. Președintele Nicușor Dan a convocat – miercuri, 11 martie 2026, de la ora 9:30 –Consiliul Suprem de Apărare a Țării, iar imediat după încheierea ședinței CSAT a fost convocat în ședință de urgență Parlamentul României.

În urma discuțiilor din CSAT, plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a fost convocat pentru a analiza și aproba accesul forțelor americane la baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

Președintele Nicușor Dam a aprobat, în urma ședinței CSAT, „intrarea și staţionarea în România a Forţei de reacţie NATO (Allied Reaction Force/ARE) sau tranzitarea teritoriului naţional de către aceasta”, iar Parlamentul României urmează să dea votul final. (documentul integral AICI).

Ioan Mircea Pașcu, fostul ministru al Apărării (2000-2004) amintește de încă un episod similar, din 2003, când România a mai permis SUA să folosească o bază românească pentru transportul militarilor americani în Irak.

„Situația actuală în care SUA au cerut să utilizeze baza Mihail Kogălniceanu în contextul operațiunilor din Orientul Mijlociu are un precedent in 2003.

Atunci, pentru ca Turcia nu a permis SUA sa transporte militari in nordul Irakului (zona locuita preponderent de kurzi) de pe teritoriul său, România a fost întrebată de Statele Unite dacă permite acest lucru, adică sa transporte militari in nordul Irakului de la baza Mihail Kogălniceanu.

Mai precis daca aveam vreo restricție condițională în acest sens.

Am răspuns ca nu, deci am putut da un răspuns pozitiv solicitării americane, ca și acum.

Nu îmi dau seama dacă acest precedent era cunoscut la ședința CSAT din această dimineață, căci, din păcate, nu avem memorie instituțională dincolo de durata unei guvernări, însă ar fi fost util ca precedentul să fi fost cunoscut, când s-a discutat chestiunea azi dimineață”, a scris Pașcu pe Facebook.

Conflictul din Kosovo. România și-a deschis spațiul aerian pentru avioanele NATO

Este pentru a doua oară când România se află implicată în operațiuni militare ale NATO/SUA care implică atacarea altor țări, iar precedentul a fost reprezentat de conflictul din Kosovo, atunci când avioanele NATO au bombardat Serbia. Au trecut aproape 27 de ani de atunci.

România și SUA au semnat un „Acord de acces” pentru utilizarea bazei de la Mihail Kogălniceanu în decembrie 2005, document care a intrat în vigoare în iunie 2006 și care permite desfășurarea de operațiuni militare comune.

Baza aeriană Mihail Kogălniceanu este una dintre cele mai importante facilități militare din regiune.

Baza aeriană găzduiește deja militari americani.

De-a lungul timpului, baza Mihail Kogălniceanu a fost folosită pentru operațiuni logistice și militare ale NATO și ale SUA, inclusiv în conflictele din Irak și Afganistan.

Operațiunea „Nicovala Nobilă”

Pe fondul tensiunilor extreme din fosta Iugoslavie, în Kosovo, NATO a decis să declanșeze o operațiune militară – a fost numită Operațiunea „Forțele Aliate” sau Operațiunea „Nicovala Nobilă”.

Războiul din Kosovo poate fi împărțit în două mari segmente:

1996 –1999 : Conflict între forțele sârbe/iugoslave și Armata de Eliberare din Kosovo, o grupare paramilitară de gherilă a etnicilor albanezi, susținută de NATO.

: Conflict între forțele sârbe/iugoslave și Armata de Eliberare din Kosovo, o grupare paramilitară de gherilă a etnicilor albanezi, susținută de NATO. 1999: Războiul dintre Republica Federală Iugoslavia și NATO, în perioada 24 martie – 10 iunie 1999.

Obiectivele NATO în războiul din Kosovo au fost stabilite la întâlnirea Consiliului Nord Atlantic din 2 aprilie 1999. Acestea prevedeau:

Oprirea tuturor activităților militare și încetarea imediată a violențelor și represiunilor;

Retragerea armatei, poliției și forțelor paramilitare din Kosovo;

Staționarea unei prezențe militare internaționale în Kosovo;

Întoarcerea sigură și necondiționată a tuturor refugiaților și a persoanelor strămutate;

Stabilirea unui acord politic pentru Kosovo, conform Acordului Rambouillet în conformitate cu legea internațională și Carta Organizației Națiunilor Unite.

Bombardamentele NATO au durat din 24 martie 1999 până în data de 11 iunie 1999. Trebuie menționat că aceasta a fost cea de-a doua operațiune majoră de luptă din istoria Alianței Nord-Atlantice (NATO), după Operațiunea Forța Deliberată din Bosnia și Herțegovina, din septembrie 1995.

Parlamentul României a autorizat avioanele NATO să utilizeze spațiul aerian românesc

La 22 aprilie 1999, Parlamentul României a autorizat avioanele NATO să utilizeze spațiul aerian românesc în timpul operațiunilor din Iugoslavia. Președinte al României era, la momentul respectiv, Emil Constantinescu.

Este vorba despre Hotărârea nr. 14 din 22 aprilie 1999 privind aprobarea cererii Alianței Nord-Atlantice de a obține accesul nerestrictiv în spațiul aerian al României.

A fost o decizie dificiă, însă strategică pentru aderarea României la NATO, mai ales în contextul Parteneriatului Strategic România-SUA, lansat la 11 iulie 1997 – în Piața Universității din București – de către președinții Emil Constantinescu și Bill Clinton.

Decizia a fost luată în cadrul Operațiunii Allied Force (Forțele Aliate), prin care NATO intervenea militar în Kosovo (Iugoslavia) fără acordul Consiliului de Securitate al ONU.

Fostul președinte Emil Constantinescu a dezvăluit ca a luat singur decizia de a nu permite avioanelor rusesti sa survoleze România spre Serbia, în timpul conflictului dintre NATO si Iugoslavia, dar a spus și că a făcut apel la seful NATO sa nu bombardeze Belgradul în timpul Sarbătorilor Pascale.

Ion Iliescu (1999): „Alianţa Nord-Atlantică a ales să rezolve criza din Kosovo printr-o intervenţie armată”

În data de 30 martie 1999, fostul președinte Ion Iliescu a ținut un discurs în Parlamentul României, în care a precizat, de la bun început, că „Alianţa Nord-Atlantică a ales să rezolve criza din Kosovo printr-o intervenţie armată”.

„România are o tradiţie în a respinge forţa ca mijloc de rezolvare a conflictelor.

A făcut acest lucru între cele două războaie mondiale, condamnând la Liga Naţiunilor intervenţia Italiei în Abisinia.

A făcut-o apoi în 1968, când a condamnat invazia trupelor Tratatului de la Varşovia în Cehoslovacia.

A făcut-o în anii ’80, când a condamnat intervenţia trupelor sovietice în Afganistan. La începutul anilor ’90 s-a opus intervenţiei Irakului în Kuweit.

De aceea, consider că este o mare greşeală că România a abdicat de la principiile sale şi s-a grăbit să legitimeze folosirea forţei împotriva unui stat suveran, fără acordul explicit al O.N.U.

Faptul că dorim să ne integrăm în N.A.T.O. nu înseamnă că trebuie să acceptăm necondiţionat acţiunile sale.

Cele 6 zile de bombardamente asupra Republicii Federale Iugoslavia nu au făcut altceva decât să agraveze criza din Kosovo , în loc să o rezolve.

, în loc să o rezolve. Soarta etnicilor albanezi, pentru care s-a intervenit, este pusă acum şi mai mult sub semnul întrebării.

Pentru că, întotdeauna, violenţa naşte şi mai multă violenţă. Înainte de a fi luat poziţie în favoarea uneia sau alteia dintre părţi, autorităţile erau datoare să analizeze esenţa conflictului din Kosovo, care stă în faptul că o mişcare separatistă este legitimată acum de intervenţia trupelor N.A.T.O”, spunea Ion Iliescu la momentul respectiv.

Deși a criticat bombardamentele NATO, Ion Iliescu s-a abținut de la vot în Parlament.

Nicușor Dan (2026): „Echipamentele militare vor fi dislocate prin acordul între România și SUA”

„S-a discutat despre dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare în România”, a spus Nicușor Dan după ședința CSAT. „Toate acestea în corelare cu scutul de la Deveselul. Aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu echipament propriuzis. Sunt echipamente non-cinetice. Ele vor fi dislocate în măsura în care Parlamentul aprobă, prin acordul de parteneriat între România și SUA. Românii nu au motive de îngrijorare, îi asigur că țara lor este o țară sigură, dacă nu chiar mai sigură”, a declarat Nicușor Dan”, a declarat președintele României. Nicușor Dan: „Am aprobat intrarea și staţionarea în România a Forţei de reacţie NATO (Allied Reaction Force/ARE) sau tranzitarea teritoriului naţional de către aceasta” După ședința CSAT, președintele României a „aprobat intrarea și staţionarea în România a Forţei de reacţie NATO (Allied Reaction Force/ARE) sau tranzitarea teritoriului naţional de către aceasta”, iar documentul a fost transmis către comisiile pentru apărare ale Parlamentului României. „Drept urmare, în conformitate cu prevederile art. 4 aim. (1) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desťaşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armatelor străine pe teritoriul României, republicată, cu modifîcările şi completările ulterioare, la propunerea Prim-ministrului României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, am aprobat intrarea și staţionarea în România a Forţei de reacţie NATO (Allied Reaction Force/ARE) sau tranzitarea teritoriului naţional de către aceasta, în scopul pregătirii și/sau desfăşurării de operaţii militare, dacă va fi cazul, în anul 2026, precum și mandatarea ministrului apărării naţionale pentru a aproba eventualele modificări în structura/compunerea ARE, care vor putea surveni în raport cu datele de planificare transmise de NATO pentru anul 2026”, se precizează în documentul transmis către comisiile pentru apărare ale Parlamentului României. (documentul integral AICI)

