Un român din Spania a angajat 6 compatrioți, cu 10€ pe oră, pentru reparații. Cum a reacționat la final, când a aflat câți bani are de plătit

11 mart. 2026, 16:11, Actualitate
Un avertisment circulă în această perioadă în comunitatea muncitorilor din nordul insulei Mallorca: un bărbat descris ca cetățean român, de aproximativ 40 de ani, cu inițialele C.D., recrutează muncitori independenți pentru diverse lucrări, îi pune la muncă ore întregi și, în momentul plății, îi amenință și îi alungă fără un ban. Cel puțin două victime au depus deja plângere oficială la Judecătoriile din Palma, iar suma totală pe care suspectul o datorează lucrătorilor identificați până acum depășește 2.000 de euro. Poliția îl caută — dar bărbatul a dispărut, potrivit publicației Ultima Hora, preluat de Ziarul românesc es.

Săptămâna trecută, un grup de șase muncitori a fost recrutat să efectueze reparații pe o barcă de transport turistic în Port d’Alcúdia. Li s-a promis 10 euro pe oră. Într-una dintre zile, au lucrat 17 ore consecutive pentru a termina lucrările. Când a venit momentul să fie plătiți, tonul s-a schimbat brusc.

„A început să ne amenințe și să ne insulte. A spus că are o pușcă acolo și că se duce să o ia. Ne-a alungat de pe barcă”, povestește una dintre victime. Suma pe care o datorează acestui singur grup: peste 2.000 de euro — 520 unuia, 180 altuia, aproape 1.000 de euro unui al treilea lucrător.

Cum funcționa escrocheria

Detaliul care transformă cazul dintr-un conflict de muncă într-o escrocherie bine pusă la punct: polițiștii chemați la fața locului au solicitat proprietarului bărcii facturile pentru lucrările efectuate. Conform martorilor, suspectul încasase peste 15.000 de euro pentru totalul lucrărilor de reparații — și nu plătise niciunul dintre muncitorii pe care îi angajase. Ba mai mult, la un moment dat a sunat una dintre victime dându-se drept polițist, pentru a-l intimida și a-l descuraja să depună plângere.

Alte victime, același scenariu

După ce unul dintre muncitori a povestit întâmplarea pe rețelele sociale, au apărut imediat alte voci cu experiențe identice. „A pus șase oameni să muncească o săptămână întreagă și nu a plătit pe nimeni”, a scris un alt utilizator. Conform informațiilor primite de autorități în timpul audierii victimelor, suspectul ar avea antecedente și alte plângeri pentru fapte similare. Frecventează zona Cala Rajada și operează în mai multe localități din nordul Mallorcăi: Muro, Petra, Artà, Santa Margalida și Port d’Alcúdia. Poliția Locală din Alcúdia a ajuns la barcă, dar bărbatul dispăruse deja. Căutările continuă, mai scrie Ultima Hora.

Riscurile unui muncitor independent în Mallorca

Dacă cineva te contactează pentru lucrări ocazionale în nordul insulei și îți promite plata la sfârșitul zilei sau al săptămânii, verifică identitatea angajatorului înainte de a începe lucrul. Cere un contract scris sau cel puțin o confirmare scrisă a condițiilor — orice mesaj pe WhatsApp contează ca dovadă. Dacă nu ești plătit, poți depune plângere la Judecătoriile din Palma sau la Poliția Locală din municipiul unde ai lucrat. Nu lăsa amenințările să te descurajeze — tocmai asta contează pe el.

