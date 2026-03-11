Banca Angliei pregătește o transformare importantă a designului bancnotelor din Regatul Unit. În următoarea serie, portretele unor personalități istorice celebre, precum William Shakespeare sau Winston Churchill, vor fi înlocuite cu imagini inspirate din fauna și flora britanică.

Singurul element care va rămâne constant este portretul Charles III, care va continua să apară pe noile bancnote, potrivit anunțului făcut de Bank of England.

Fauna britanică, în prim-plan pe noile bancnote

Noua serie de bancnote va pune accent pe natură, urmând să includă imagini cu animale, plante și peisaje specifice Regatului Unit. Potrivit băncii centrale, această schimbare oferă ocazia de a evidenția „fauna sălbatică bogată și variată a Regatului Unit”, conform Sky News.

Decizia marchează o ruptură față de tradiția ultimelor cinci decenii, perioadă în care bancnotele britanice au ilustrat figuri istorice importante. De-a lungul anilor, pe bancnote au apărut personalități precum Alan Turing sau Jane Austen.

Schimbarea vine după o consultare publică realizată vara trecută. Tema faunei sălbatice a fost cea mai populară opțiune, fiind menționată în 60% dintre cele aproximativ 44.000 de răspunsuri primite.

Pe locul al doilea s-au clasat arhitectura și monumentele istorice, cu 56% dintre voturi, iar personalitățile istorice notabile au ocupat locul al treilea, cu 38%.

Tehnologie anti-falsificare și elemente de design noi

În această vară, Bank of England va organiza o nouă consultare pentru a afla ce specii de animale sau elemente naturale ar trebui să apară pe viitoarele bancnote.

Potrivit instituției, noile bancnote vor integra cele mai recente tehnologii de securitate pentru a preveni falsificarea și pentru a face elementele de siguranță mai ușor de recunoscut.

Designul va include exclusiv specii native din Regatul Unit, precum plante, peisaje și animale sălbatice. Animalele de companie nu vor fi incluse în conceptul grafic.

De asemenea, reprezentarea celor patru națiuni componente ale Regatului Unit – England, Scotland, Wales și Northern Ireland – va fi un element important în noul design.

„Natura este o alegere excelentă din perspectiva autentificării”

Victoria Cleland, casierul-șef al Bank of England, a explicat că lansarea unei noi serii de bancnote are ca scop principal îmbunătățirea protecției împotriva falsificării.

„Motivul principal pentru introducerea unei noi serii de bancnote este întotdeauna creșterea rezistenței la falsificare, dar aceasta oferă și ocazia de a celebra diferite aspecte ale Regatului Unit. Natura este o alegere excelentă din perspectiva autentificării bancnotelor și ne permite să prezentăm fauna sălbatică bogată și variată a țării”, a declarat ea.

Primele bancnote britanice cu portretul unui monarh au apărut în 1960, când imaginea Elizabeth II a fost tipărită pentru prima dată. Zece ani mai târziu, William Shakespeare devenea prima personalitate istorică ilustrată pe o bancnotă emisă de banca centrală. Noua serie de bancnote este așteptată să fie introdusă în circulație peste câțiva ani.

