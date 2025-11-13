Prima pagină » Actualitate » Un buncăr nuclear construit în anii ’60, scos la licitație. Care este prețul de pornire

Un buncăr nuclear construit în anii ’60, scos la licitație. Care este prețul de pornire

13 nov. 2025, 09:57, Actualitate
Un buncăr nuclear construit în anii ’60, scos la licitație. Care este prețul de pornire
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un buncăr nuclear, construit în anii 60, fără apă curentă și electricitate, este scos la licitație, pe 9 decembrie, lângă orașul Bristol. Prețul de pornire începe de la 23.000 de euro.

Acest buncăr nuclear a fost construit în anii 60, fără a avea apă curentă și electricitate. Acesta a fost construit pe post de observație pentru voluntarii Royal Observer Corps (ROC), potrivit BBC.

El era folosit pentru măsurarea undelor de șoc și a contaminării radioactive, în cazul unui atac nuclear.

Acum, acesta va fi scos la licitație pe data de 9 decembrie, lângă orașul Bristol, cu prețul de pornire de circa 23.000 de euro.

Ben Payne, agent imobiliar la David Plaister, susține locuința subterană poate fi transformată într-un Airbnb unic”.

„Am avut foarte multe cereri pentru a face o renovare ușoară și a transforma locul într-un Airbnb unic. Ar fi cu siguranță o experiență Airbnb cu totul specială”, a spus agentul imobiliar.

Buncărul nuclear este situat pe o creastă cu vedere spre estuarul Severn. Ascunzătoarea subterană este accesată printr-o trapă securizată și o scară. Totodată, el este situat lângă satul Hallen, pe o creastă cu vedere la estuarul râului Severn.

Agentul imobiliar a mai spus că buncărul face parte dintr-o proprietate vecină, dar el va fi vândut separat.

Acest buncăr este unul dintre cele aproximativ 1.500 de buncăre construite pentru corpul de observatori în întreaga țară, în perioada de vârf a tensiunilor cu fosta Uniune Sovietică.

Autorul recomandă:

Țara europeană care pregătește buncăre subterane în caz de atac rusesc. Angajamentul financiar ajunge la 1,3 miliarde de euro

Citește și

ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Acesta a venit însoțit de premierul Ilie Bolojan
09:55
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Acesta a venit însoțit de premierul Ilie Bolojan
SPORT Situație explozivă la FCSB: MM Stoica admite că jucătorii ar putea da în judecată clubul lui Gigi Becali. „E clar că relația e compromisă”
09:38
Situație explozivă la FCSB: MM Stoica admite că jucătorii ar putea da în judecată clubul lui Gigi Becali. „E clar că relația e compromisă”
SPORT CFR Cluj, la un pas să fie depunctată de FRF din cauza datoriilor. Prima reacție a patronului Ioan Varga
09:05
CFR Cluj, la un pas să fie depunctată de FRF din cauza datoriilor. Prima reacție a patronului Ioan Varga
POLITICĂ Prima promisiune pe care Nicușor Dan o respectă de când și-a început mandatul. Dominic Fritz devine „român cu acte în regulă”
08:47
Prima promisiune pe care Nicușor Dan o respectă de când și-a început mandatul. Dominic Fritz devine „român cu acte în regulă”
SPORT De la triplusalt la podiumul de MODĂ. Povestea fabuloasă a lui Jennifer Dossey
08:00
De la triplusalt la podiumul de MODĂ. Povestea fabuloasă a lui Jennifer Dossey
Mediafax
Scriitorul franco-algerian Boualem Sansal a fost grațiat și urmează să fie eliberat din închisoare
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă
Mediafax
Dezvăluirile explozive ale lui Michael Wolff: Epstein și Trump, doi oameni legați de aceleași umbre
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii.” Negocierile de pace în Ucraina, prin ochii omului care a fost prezent în cameră
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul James Webb în atmosfera unei planete pitice îndepărtate?
VIDEO ACCIDENT cumplit în Peru. 37 de persoane au murit după ce un autobuz a căzut 200 de metri într-o prăpastie
09:43
ACCIDENT cumplit în Peru. 37 de persoane au murit după ce un autobuz a căzut 200 de metri într-o prăpastie
ECONOMIE BNR, în centrul atenției presei internaționale după decizia de a menține dobânda la 6,5%. România și Ungaria, liderii dobânzilor ridicate din UE
09:05
BNR, în centrul atenției presei internaționale după decizia de a menține dobânda la 6,5%. România și Ungaria, liderii dobânzilor ridicate din UE
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Majoritatea statelor europene au o conducere care reprezintă 10-15% din populație”
09:00
Dan Dungaciu: „Majoritatea statelor europene au o conducere care reprezintă 10-15% din populație”
SPORT Patronul echipei CFR Cluj, în colaps financiar. Vila și hotelul lui Nelu Varga, scoase la licitație pentru 4.000.000 de euro
08:46
Patronul echipei CFR Cluj, în colaps financiar. Vila și hotelul lui Nelu Varga, scoase la licitație pentru 4.000.000 de euro
EXTERNE Donald Trump a semnat legea care pune capăt celui mai mare blocaj guvernamental din istoria SUA
08:28
Donald Trump a semnat legea care pune capăt celui mai mare blocaj guvernamental din istoria SUA
EXTERNE Operațiune secretă în câmpurile de mac din Afganistan. Cum a încercat CIA să saboteze producția de opiu, substanța folosită pentru fabricarea heroinei
08:23
Operațiune secretă în câmpurile de mac din Afganistan. Cum a încercat CIA să saboteze producția de opiu, substanța folosită pentru fabricarea heroinei