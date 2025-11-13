Un buncăr nuclear construit în anii ’60, scos la licitație. Care este prețul de pornire

Un buncăr nuclear, construit în anii 60, fără apă curentă și electricitate, este scos la licitație, pe 9 decembrie, lângă orașul Bristol. Prețul de pornire începe de la 23.000 de euro.

Acest buncăr nuclear a fost construit în anii 60, fără a avea apă curentă și electricitate. Acesta a fost construit pe post de observație pentru voluntarii Royal Observer Corps (ROC), potrivit BBC.

El era folosit pentru măsurarea undelor de șoc și a contaminării radioactive, în cazul unui atac nuclear.

Acum, acesta va fi scos la licitație pe data de 9 decembrie, lângă orașul Bristol, cu prețul de pornire de circa 23.000 de euro.

Ben Payne, agent imobiliar la David Plaister, susține că locuința subterană poate fi transformată într-un Airbnb „unic”.

„Am avut foarte multe cereri pentru a face o renovare ușoară și a transforma locul într-un Airbnb unic. Ar fi cu siguranță o experiență Airbnb cu totul specială”, a spus agentul imobiliar.

Buncărul nuclear este situat pe o creastă cu vedere spre estuarul Severn. Ascunzătoarea subterană este accesată printr-o trapă securizată și o scară. Totodată, el este situat lângă satul Hallen, pe o creastă cu vedere la estuarul râului Severn.

Agentul imobiliar a mai spus că buncărul face parte dintr-o proprietate vecină, dar el va fi vândut separat.

Acest buncăr este unul dintre cele aproximativ 1.500 de buncăre construite pentru corpul de observatori în întreaga țară, în perioada de vârf a tensiunilor cu fosta Uniune Sovietică.

