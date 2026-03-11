Ministrul Educației, Mihai Dimian, invită sindicatele la negocieri pentru a opri boicotul profesorilor la simulările examenelor naționale

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat că dorește un dialog cu liderii sindicali. Această reacție vine după ce sindicatele din educație s-au plâns că nu au primit nicio invitație oficială la discuții. Deși federațiile au acuzat ministerul de iresponsabilitate, Dimian a precizat că este deschis să asculte problemele profesorilor. Totuși, acesta a subliniat că tensiunile din sistem nu trebuie să afecteze elevii care se pregătesc pentru examene.

Conflictul are loc chiar înainte de simulările examenelor naționale din 2026. Peste jumătate dintre profesorii membri de sindicat au decis să nu participe la acest proces în semn de protest. În replică, ministrul a dat asigurări că examenele nu sunt în pericol. Acesta a menționat că peste 90% din școli și-au anunțat deja disponibilitatea să organizeze probele.

„Din datele pe care noi le avem, peste 90% dintre școli și-au manifestat disponibilitatea de a organiza simularea Evaluării Naționale. Invităm reprezentanții școlilor care nu s-au înscris încă și doresc să o facă, să informeze inspectoratele școlare în acest sens până joi, 12 martie, inclusiv. Ulterior, evaluăm. Pot spune că avem peste 8.000 de profesori care au înscris pentru evaluarea acestor lucrări. Invităm în continuare profesorii să se înscrie și în calitate de evaluatori”, a spus la Europa FM ministrul Educației, Mihai Dimian.

Sindicatele susțin însă că realitatea din școli este diferită. Federațiile „Spiru Haret” și FSLI au raportat presiuni și intimidări asupra cadrelor didactice pentru ca acestea să accepte participarea la simulări, conform Edupedu. Profesorii cer măsuri reale pentru viitorul învățământului, iar dacă Guvernul nu oferă soluții până în aprilie, sindicatele amenință cu un referendum pentru greva generală în luna mai.

Ministrul Mihai Dimian a concluzionat că respectă nemulțumirile salariaților, mai ales că provine din mediul universitar și va invita sindicatele la o discuție. În cazul în care boicotul se extinde, Ministerul va adapta procedura de desfășurare a examenelor.

„Vin din sistmul universitar, dar colaborez foarte mult cu sistemul preuniversitar. Cunosc o parte din nemulțumiri, drept urmare, sunt deschis dialogului cu sindicatele și cu profesorii. Eu voi invita sindicatele, dacă ele nu-mi solicită o întâlnire. Doar că nemulțumirile existente în învățământ nu trebuie să afecteze interesul elevilor”, a precizat ministrul Mihai Dimian.

