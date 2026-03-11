Prima pagină » Actualitate » Ministrul Educației, Mihai Dimian, invită sindicatele la negocieri pentru a opri boicotul profesorilor la simulările examenelor naționale

Ministrul Educației, Mihai Dimian, invită sindicatele la negocieri pentru a opri boicotul profesorilor la simulările examenelor naționale

Bianca Dogaru
11 mart. 2026, 16:06, Actualitate
Ministrul Educației, Mihai Dimian, invită sindicatele la negocieri pentru a opri boicotul profesorilor la simulările examenelor naționale

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat că dorește un dialog cu liderii sindicali. Această reacție vine după ce sindicatele din educație s-au plâns că nu au primit nicio invitație oficială la discuții. Deși federațiile au acuzat ministerul de iresponsabilitate, Dimian a precizat că este deschis să asculte problemele profesorilor. Totuși, acesta a subliniat că tensiunile din sistem nu trebuie să afecteze elevii care se pregătesc pentru examene.

Conflictul are loc chiar înainte de simulările examenelor naționale din 2026. Peste jumătate dintre profesorii membri de sindicat au decis să nu participe la acest proces în semn de protest. În replică, ministrul a dat asigurări că examenele nu sunt în pericol. Acesta a menționat că peste 90% din școli și-au anunțat deja disponibilitatea să organizeze probele.

„Din datele pe care noi le avem, peste 90% dintre școli și-au manifestat disponibilitatea de a organiza simularea Evaluării Naționale. Invităm reprezentanții școlilor care nu s-au înscris încă și doresc să o facă, să informeze inspectoratele școlare în acest sens până joi, 12 martie, inclusiv. Ulterior, evaluăm. Pot spune că avem peste 8.000 de profesori care au înscris pentru evaluarea acestor lucrări. Invităm în continuare profesorii să se înscrie și în calitate de evaluatori”, a spus la Europa FM ministrul Educației, Mihai Dimian.

Sindicatele susțin însă că realitatea din școli este diferită. Federațiile „Spiru Haret” și FSLI au raportat presiuni și intimidări asupra cadrelor didactice pentru ca acestea să accepte participarea la simulări, conform Edupedu. Profesorii cer măsuri reale pentru viitorul învățământului, iar dacă Guvernul nu oferă soluții până în aprilie, sindicatele amenință cu un referendum pentru greva generală în luna mai.

Ministrul Mihai Dimian a concluzionat că respectă nemulțumirile salariaților, mai ales că provine din mediul universitar și va invita sindicatele la o discuție. În cazul în care boicotul se extinde, Ministerul va adapta procedura de desfășurare a examenelor.

„Vin din sistmul universitar, dar colaborez foarte mult cu sistemul preuniversitar. Cunosc o parte din nemulțumiri, drept urmare, sunt deschis dialogului cu sindicatele și cu profesorii. Eu voi invita sindicatele, dacă ele nu-mi solicită o întâlnire. Doar că nemulțumirile existente în învățământ nu trebuie să afecteze interesul elevilor”, a precizat ministrul Mihai Dimian.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Surpriză. Ce angajați câștigă mai mult decât căpitanul unei nave de croazieră. Comisionul bate leafa
16:53
Surpriză. Ce angajați câștigă mai mult decât căpitanul unei nave de croazieră. Comisionul bate leafa
STATISTICĂ Românii nu mai sunt atrași de munca în străinătate. Italia și Spania pierd teren în preferințe
16:39
Românii nu mai sunt atrași de munca în străinătate. Italia și Spania pierd teren în preferințe
HOROSCOP Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să rămână fără bani în martie 2026
16:20
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să rămână fără bani în martie 2026
INCIDENT Un bărbat din Iași, la un pas de sinucidere după ce polițiștii i-au pus din greșeală o brățară de monitorizare
16:19
Un bărbat din Iași, la un pas de sinucidere după ce polițiștii i-au pus din greșeală o brățară de monitorizare
ACTUALITATE Un român din Spania a angajat 6 compatrioți, cu 10€ pe oră, pentru reparații. Cum a reacționat la final, când a aflat câți bani are de plătit
16:11
Un român din Spania a angajat 6 compatrioți, cu 10€ pe oră, pentru reparații. Cum a reacționat la final, când a aflat câți bani are de plătit
FLASH NEWS Nicușor Dan, după ședința CSAT: „Acest război are consecințe asupra economiei noastre și asupra românilor care trăiesc în Orientul Mijlociu”
15:42
Nicușor Dan, după ședința CSAT: „Acest război are consecințe asupra economiei noastre și asupra românilor care trăiesc în Orientul Mijlociu”
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
Fondatorul Telegram a rămas fără două treimi din avere. Cum a reușit Durov să piardă peste 10 miliarde de dolari
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Construcții rapide, costuri controlate: de ce casele din containere atrag tot mai mult interes (P)
ULTIMA ORĂ Agenția Internațională pentru Energie scoate 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență pentru a preveni criza energetică globală
16:49
Agenția Internațională pentru Energie scoate 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență pentru a preveni criza energetică globală
CONTROVERSĂ Iranul confirmă că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în atacul din 28 februarie. Care este starea acestuia și unde s-ar afla
16:47
Iranul confirmă că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în atacul din 28 februarie. Care este starea acestuia și unde s-ar afla
MILITAR Africa de Sud scoate soldații pe străzile capitalei Johannesburg pentru a combate criminalitatea. Țara are o rată de 70 de omucideri pe zi
16:22
Africa de Sud scoate soldații pe străzile capitalei Johannesburg pentru a combate criminalitatea. Țara are o rată de 70 de omucideri pe zi
INEDIT Schimbare majoră pe bancnotele britanice. Personalități istorice, înlocuite cu fauna sălbatică
16:09
Schimbare majoră pe bancnotele britanice. Personalități istorice, înlocuite cu fauna sălbatică
România, pentru a doua oară în situația de a aproba operațiuni militare ale aliaților de pe teritoriul său, după intervenția NATO în Serbia, în 1999. Parlamentul hotărăște acum dacă România va găzdui forțe și echipamente militare ale SUA, în conflictul cu Iran
16:03
România, pentru a doua oară în situația de a aproba operațiuni militare ale aliaților de pe teritoriul său, după intervenția NATO în Serbia, în 1999. Parlamentul hotărăște acum dacă România va găzdui forțe și echipamente militare ale SUA, în conflictul cu Iran
INEDIT Cinci alimente congelate pe care ar trebui să le ai mereu în casă. Reduc inflamația și întăresc imunitatea
16:01
Cinci alimente congelate pe care ar trebui să le ai mereu în casă. Reduc inflamația și întăresc imunitatea

Cele mai noi

Trimite acest link pe