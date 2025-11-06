EXPLOZIA din Rahova putea fi evitată. Angajații Distrigaz și ai firmei private au ignorat procedurile de siguranță, se arată în motivarea instanței

Motivarea instanței în cazul arestării angajaților Distrigaz Sud Rețele și ai firmei AM Property Construct arată că explozia din blocul din Rahova, soldată cu trei morți, printre care o femeie gravidă, ar fi putut fi evitată dacă lucrătorii ar fi respectat procedurile de siguranță. Judecătorii, care au analizat toate datele din anchetă confirmă că deflagrația a fost provocată de scurgeri de gaze naturale prin două fisuri în conducta de alimentare a blocului.

Explozia devastatoare care a distrus un bloc din cartierul Rahova, pe 19 octombrie 2025, a fost provocată de o acumulare de gaze naturale scurse prin două fisuri apărute în conducta de alimentare, potrivit motivării judecătorilor care au dispus arestarea preventivă a mai multor angajați ai Distrigaz Sud Rețele și ai unei firme private.

Instanța admite că tragedia putea fi evitată, dacă angajații celor două companii ar fi respectat procedurile legale de siguranță și ar fi luat măsuri imediate pentru a elimina riscul de explozie.

„La data de 19.10.2025 au fost efectuate verificări în proximitatea blocului unde s-a produs explozia, prin sondare pentru depistarea unei eventuale existențe a metanului la nivelul subsolului, fiind identificate diferite concentrații de metan (CH4) în mai multe locuri în apropierea blocului”, se arată în documentul instanței, citat de Ziare.com.

Judecătorii notează că, în urma săpăturilor efectuate după explozie, conducta de gaze a blocului 32, scara 2, cu diametrul de aproximativ 63 mm și o lungime de 14 metri, a fost extrasă și analizată, fiind confirmată existența fisurilor care au permis scurgerea gazului în subsol.

Greșeli mortale ale angajaților Distrigaz și AM Property Construct

Procurorii susțin că unul dintre inculpați, angajat al Distrigaz Sud Rețele, s-a deplasat pe 16 octombrie la imobil, după o sesizare privind miros de gaz, însă nu a identificat corect defectul și nu a luat măsuri de siguranță.

„Inculpatul B.M., în calitate de instalator de rețele în cadrul S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE, în mod culpabil nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale, nu a luat măsuri de siguranță și nu a comunicat cu șefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate, cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze în imobil”, se precizează în motivare.

Responsabilități grave revin și angajaților firmei AM Property Construct, care efectuaseră revizia tehnică a instalației de gaze în seara aceleiași zile. Aceștia au detectat scurgeri, dar nu au anunțat operatorul de distribuție și au părăsit zona înainte de eliminarea completă a gazelor.

„Inculpatul S.A.R., în calitate de instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze la S.C. AMPROPERTYCONSTRUCT S.R.L., în mod culpabil, în urma detectării scăpării de gaze naturale, nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de a anunța imediat operatorul de distribuție, de a localiza defectul și de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei operatorului de distribuție”, se menționează în documentul instanței.

Un al doilea angajat, C.G.D., este acuzat că a acționat în mod similar, contribuind la neîmpiedicarea acumulării de gaz în imobilul care avea să explodeze două zile mai târziu.

Bilanțul tragediei din Rahova: trei morți, 14 răniți, zeci de familii rămase pe drumuri

Explozia din blocul din Rahova a provocat moartea a trei persoane, între care o femeie însărcinată, și a rănit alte 14 persoane, care au fost transportate la spital.

Deflagrația a fost atât de puternică încât etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, afectând grav structura de rezistență a clădirii.

