Poliția face PERCHEZIȚII în dosarul exploziei din Rahova. Angajați ai Distrigaz și reprezentanții unei firme private sunt vizați de anchetă

Opt percheziții au loc miercuri dimineață în București, Ilfov, Prahova și Teleorman, în dosarul exploziei de la blocul din Rahova, soldată cu trei morți și 13 răniți. Acțiunea este coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, potrivit unui comunicat oficial.

Ancheta vizează angajați ai Distrigaz și reprezentanți ai firmei private Ampropertyconstruct SRL, companie care a efectuat verificări la rețeaua de gaze a blocului după intervenția echipelor Distrigaz.

„În această dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 8 percheziții domiciliare, la persoane fizice și jurdice, în cadrul dosarului penal, întocmit în urma exploziei din Rahova. Dintre cele 8 percheziții, 4 sunt efectuate în București, 2 în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman. Activitățile vizează ridicarea de documente și unități de stocare. După efectuarea perchezițiilor, 6 persoane vor fi conduse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru continuarea cercetărilor. Vă reamintim faptul că, în urma tragicului eveniment, Poliția Română și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au derulat mai multe activități, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la fața locului și audierea unor persoane,” se arată în comunicatul oficial.

Dosarul penal este deschis pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar ancheta se desfășoară in rem, adică fără ca până acum să fie pusă oficial sub acuzare o persoană.

Explozia s-a produs pe 17 octombrie, într-un bloc de pe strada Petre Ispirescu din Sectorul 5 al Capitalei, în apropierea licerului „Dimitrie Bolintineanu”.

Surse foto: Mediafax foto

AUTORUL RECOMANDĂ: