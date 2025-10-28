Prima pagină » Știri externe » Un bloc din Ucraina a fost pulverizat la fel ca „blocul groazei” din Rahova. Coincidențe aproape neverosimile, la 700 de kilometri distanță

Un bloc din Ucraina a fost pulverizat la fel ca „blocul groazei” din Rahova. Coincidențe aproape neverosimile, la 700 de kilometri distanță

Olga Borșcevschi
28 oct. 2025, 17:45, Știri externe
Un bloc din Ucraina a fost pulverizat la fel ca „blocul groazei” din Rahova. Coincidențe aproape neverosimile, la 700 de kilometri distanță

O explozie similară cu cea a „blocul groazei” din Rahova – în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața – a avut loc, marți, în Hmelniţki, în vestul Ucrainei.

O deflagrație puternică a zguduit marți orașul Hmelnițki, la doar câteva săptămâni după tragedia din Rahova. Explozia a avut loc într-o clădire rezidențială. Trei etaje au fost distruse.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile ucrainene, cel mai probabil, explozia a fost cauzată de o acumulare de gaz, similară cu cea în cazul tragediei din Rahova.

Oleksandr Kostiuk, directorul Centrului pentru Îngrijiri Medicale de Urgență și Medicină în Caz de Dezastre din Regiunea Hmelnițki, a declarat că trei echipaje de ambulanță au fost trimise la fața locului.

O întreagă clădire este nelocuibilă, iar blocurile din apropiere sunt fără curent electric.

Două persoane au fost rănite: un copil de 12 ani a suferit o reacție acută la stres, iar un bărbat a suferit o leziune la picior.

Reamintim că o explozie puternică a avut loc, la începutul lunii octombrie, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar imaginile filmate la fața locului arată că blocul este în colaps. O dronă a fost trimisă în zonă, pentru ca salvatorii să poată identifica mai ușor victimele. De asemenea, a fost adus și un câine de căutare, cu același scop.

Din primele informații, o acumulare masivă de gaze ar fi dus la producerea tragediei din Rahova.

Foto: Alexandra Pandrea/ Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ULTIMA ORĂ 🚨 „Pacea” lui Trump din Gaza este pe cale să se prăbușească: Hamas, acuzat că trage în IDF. Netanyahu ordonă „lovituri puternice” în Fâșia Gaza
18:44
🚨 „Pacea” lui Trump din Gaza este pe cale să se prăbușească: Hamas, acuzat că trage în IDF. Netanyahu ordonă „lovituri puternice” în Fâșia Gaza
EXTERNE Trump invită liderii Asiei Centrale la Washington. Printre invitați se numără Tokayev, președintele Kazahstanului și ALIAT al lui Putin
18:31
Trump invită liderii Asiei Centrale la Washington. Printre invitați se numără Tokayev, președintele Kazahstanului și ALIAT al lui Putin
EXTERNE Uraganul Melissa, de categorie 5, depășește Katrina ca intensitate și amenință Jamaica
18:17
Uraganul Melissa, de categorie 5, depășește Katrina ca intensitate și amenință Jamaica
ULTIMA ORĂ Alertă maximă în Jamaica din cauza uraganului Melissa. Sute de mii de oameni au rămas fără electricitate. Autoritățile SUA: „Adăpostiți-vă acum”
18:11
Alertă maximă în Jamaica din cauza uraganului Melissa. Sute de mii de oameni au rămas fără electricitate. Autoritățile SUA: „Adăpostiți-vă acum”
EXTERNE Jaf la un cimitir din Italia, în care este implicat și un român. Obiectele care au fost furate cântăresc peste o tonă
18:05
Jaf la un cimitir din Italia, în care este implicat și un român. Obiectele care au fost furate cântăresc peste o tonă
EXTERNE Decizia pe care a luat-o un profesor. A vândut tot și s-a pensionat anticipat. În ce țară trăiește cu doar jumătate de pensie
16:56
Decizia pe care a luat-o un profesor. A vândut tot și s-a pensionat anticipat. În ce țară trăiește cu doar jumătate de pensie
Mediafax
Wizz Air anunţă 25 de rute noi din şase aeroporturi din sezonul de iarnă. Unde vor putea călătorii românii
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Cercetări pentru ucidere din culpă după moartea directorului medical al spitalului din Buzău
Click
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Legătura dintre ochi, îmbătrânire și riscul cardiovascular a fost, în sfârșit, descoperită
VIDEO George Simion compromite orice alianță politică cu PSD. Lia Olguța Vasilescu: „Nu am încredere în el”
18:46
George Simion compromite orice alianță politică cu PSD. Lia Olguța Vasilescu: „Nu am încredere în el”
LEGE Categoriile de angajați care vor avea pensiile mărite cu 50% după recalculare. Când se vor face actualizările
18:45
Categoriile de angajați care vor avea pensiile mărite cu 50% după recalculare. Când se vor face actualizările
VIDEO EXCLUSIV Horațiu Moldovan, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „Eficientizarea este cuvântul-cheie. Vom plăti spitalele după performanță, nu după inerție”
18:40
Horațiu Moldovan, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „Eficientizarea este cuvântul-cheie. Vom plăti spitalele după performanță, nu după inerție”
SĂNĂTATE Prima reacție a lui Alexandru Rogobete în cazul morții medicului Ștefania Szabo: Așteptăm raportul medico-legal
18:21
Prima reacție a lui Alexandru Rogobete în cazul morții medicului Ștefania Szabo: Așteptăm raportul medico-legal
VIDEO EXCLUSIV Alexandru Rogobete, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „O problemă trebuie identificată și recunoscută pentru a fi rezolvată. Degeaba tratăm doar efectele”
18:16
Alexandru Rogobete, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „O problemă trebuie identificată și recunoscută pentru a fi rezolvată. Degeaba tratăm doar efectele”