Un bloc din Ucraina a fost pulverizat la fel ca „blocul groazei” din Rahova. Coincidențe aproape neverosimile, la 700 de kilometri distanță

O explozie similară cu cea a „blocul groazei” din Rahova – în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața – a avut loc, marți, în Hmelniţki, în vestul Ucrainei.

O deflagrație puternică a zguduit marți orașul Hmelnițki, la doar câteva săptămâni după tragedia din Rahova. Explozia a avut loc într-o clădire rezidențială. Trei etaje au fost distruse.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile ucrainene, cel mai probabil, explozia a fost cauzată de o acumulare de gaz, similară cu cea în cazul tragediei din Rahova.

Oleksandr Kostiuk, directorul Centrului pentru Îngrijiri Medicale de Urgență și Medicină în Caz de Dezastre din Regiunea Hmelnițki, a declarat că trei echipaje de ambulanță au fost trimise la fața locului.

O întreagă clădire este nelocuibilă, iar blocurile din apropiere sunt fără curent electric.

Două persoane au fost rănite: un copil de 12 ani a suferit o reacție acută la stres, iar un bărbat a suferit o leziune la picior.

Reamintim că o explozie puternică a avut loc, la începutul lunii octombrie, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar imaginile filmate la fața locului arată că blocul este în colaps. O dronă a fost trimisă în zonă, pentru ca salvatorii să poată identifica mai ușor victimele. De asemenea, a fost adus și un câine de căutare, cu același scop.

Din primele informații, o acumulare masivă de gaze ar fi dus la producerea tragediei din Rahova.

