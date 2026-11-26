Milioane de români susțin statul prin muncă cinstită și taxe plătite la zi. Dar o industrie paralelă a falsului și a traficului de influență vinde pe bani grei statutul de cetățean român, dar și european. Redobândirea cetățeniei române – o procedură gândită, inițial, pentru restabilirea legăturilor de neam cu cei deposedați de statutul lor – a devenit în ultimul deceniu principala sursă de profit pentru rețelele clandestine de intermediari, falsificatori și funcționari coruptibili. Începând cu anul 2017, la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) au fost depuse peste 140.000 de cereri pentru redobândirea cetățeniei române (detalii AICI). Persoane din fostul spațiu sovietic – și nu numai – vor să pună mâna pe un pașaport european pentru a avea ușa deschisă către Spațiul Schengen.

Sursele Gândul trag un puternic semnal de alarmă și acuză că, sub protecția Articolului 11 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române, solicitanții ar fi invocat, în mod fals, că sunt descendenții cetățenilor fostelor teritorii românești.

O schemă infracțională de proporții ar fi fost pusă la punct, iar ANC a soluționat favorabil mii de solicitări de redobândire a cetățeniei române.

Cum funcționează mecanismul ilegal

Anchetele recente ale autorităților au scos la iveală, potrivit informațiilor obținute de Gândul, mecanismele prin care aceste grupări fraudează sistemul de acordare a cetățeniei române.

Invenții genealogice – certificate de naștere sau căsătorie simulate. Sunt introduse în dosare pentru a crea o descendență fictivă din cetățeni români;

certificate de naștere sau căsătorie simulate. Sunt introduse în dosare pentru a crea o descendență fictivă din cetățeni români; Trafic de influență – intermediarii susțin că pot urgenta rezolvarea dosarelor de redobândire a cetățeniei române la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC). Astfel, fentează timpii legali de așteptare, în detrimentul solicitanților care urmează calea corectă.

intermediarii susțin că pot urgenta rezolvarea dosarelor de redobândire a cetățeniei române la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC). Astfel, fentează timpii legali de așteptare, în detrimentul solicitanților care urmează calea corectă. Sume uriașe nefiscalizate – sumele încasate de la clienții rețelelor ajung direct în economia subterană, fără nicio taxă plătită statului român.

Samsarii transfrontalieri profită de „portița” oferită de Articolul 11 din Legea cetățeniei române

Mecanismul ilegal ar fi bine pus la punct, iar samsarii transfrontalieri prosperă de această „portiță” oferită de Articolul 11 din Legea nr. 21/1991.

„Persoanele care au fost cetățeni români, dar au pierdut cetățenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetățenia română, cu posibilitatea păstrării cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate”.

Anchetele recente desfășurate de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) au scos la iveală o realitate alarmantă.

Pentru rețelele de criminalitate organizată, Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) ar fi devenit un fel de „ghișeu de aprovizionare”, sprijinit din interior chiar de funcționari ai instituției.

Cum este „exploatat” articolul 11 din Legea nr. 21/1991 de samsarii transfrontalieri

Articolul 11 din Legea nr. 21/1991 a fost conceput, inițial, ca un act reparatoriu istoric pentru urmașii cetățenilor români din fostele teritorii pierdute ale României Mari. Sursele Gândul dezvăluie că, acum, „este exploatat în mod grosolan de către rețele formate din avocați, notari, traducători și intermediari care promit clienților obținerea cetățeniei române”.

Schemele prin care cetățenia română – și, implicit, accesul liber în Uniunea Europeană – este tranzacționată ilegal au la bază, însă, un element-cheie, respectiv funcționarul public român.

Avocați, traducători și intermediari fără nicio calitate – prezenți zilnic, ca la program, la sediul ANC -, au „operat” ani de zile, nederanjați de cineva.

Aceștia ar fi pus la punct un sistem prin care au asigurat redobândirea cetățeniei române pentru mii de persoane provenite din Ucraina, Republica Moldova, Rusia, Belarus și chiar țări din Africa.

Studiu de caz. 7.500 de euro pentru redobândirea cetățeniei române

Pe „piața neagră”, dezvăluie sursele Gândul, prețul redobândirii cetățeniei române pentru un cetățean tunisian costă 7.500 de euro. Aceleași surse au prezentat, de altfel, și un caz concret.

„Mecanismul folosit de rețea, în acest caz, pare simplu. Intermediarul, cetățeana ucraineană Maria Dimitriu (Marina), a intrat în legătură cu un cetățean tunisian.

Un alt membru al rețelei, tot cetățean ucrainean – Dumitru Pagon (Dima) – a falsificat pe teritoriul Ucrainei actele de stare civilă necesare pentru depunerea dosarul de redobândire a cetățeniei.

Un avocat – Alexei Budișteanu – a oferit o aparentă legalitate a procesului de depunere a dosarului. A asigurat cetățeanul tunisian ca «totul e aranjat» la ANC. Dosarul tunisianului a fost înregistrat de funcționarul ANC, Vasilica Sebastian, în data de 26.02.2026. Ulterior, Valerica Șapera i-a promis cetățeanului tunisian că va urgenta procedurile interne ale ANC, referitoare la redobândirea cetățeniei române”, dezvăluie sursele Gândul.

Conform anchetatorilor, funcționarul public care servește intereselor rețelelor de crimă organizată pentru tranzacționarea cetățeniei române pe piața neagră devine un complice direct la subminarea securității statului.

Pornind de la cazul concret prezentat mai sus, trei întrebări sunt esențiale:

Cum de funcționara ANC a înregistrat dosarul de redobândire a cetățeniei române a tunisianului?

A fost funcționarul complice al rețelei ucrainene care tranzacționează cetățenia română pe piața neagră sau a cedat presiunilor unui avocat la ghișeu?

Ce riscă un funcționar ANC care susține activitatea unei filiere ilegale de redobândire a cetățeniei române?

Este afectată credibilitatea României în materie de securitate a frontierelor

Consecințele acestor practici – avertizează sursele Gândul – depășesc sfera unor infracțiuni încadrate de codul penal. Afectează direct societatea română.

Situația alarmantă împovărează Autoritatea Națională pentru Cetățenie cu mii de dosare care conțin acte de stare civilă falsificate. Firește, procesul pentru solicitanții de bună credință se prelungește nejustificat.

Dar asta nu e totul. Identificarea unor astfel de fraude la nivel european afectează credibilitatea României în materie de securitate a frontierelor.

În ultimii doi ani, presa europeană a evidențiat implicarea unor persoane care au dobândit cetățenia și documente de călătorie românești în susținerea unor interese ostile ruse în spațiul european (sabotaje, circuite financiare suspecte).

Pentru a stopa acest fenomen, autoritățile au început deja implementarea unor măsuri mai stricte.

Verificarea biometrică a solicitanților

Digitalizarea arhivelor

Colaborări directe între instituțiile de profil din România și cele omoloage din Ucraina și Republica Română pentru verificarea documentelor de stare civilă.

Sunt pași importanți, dar mai este mult de făcut. Din ce în ce mai multe persoane din spațiul ex-sovietic vor să obțină pașapoarte europene. Această cerere mare ține activă chiar „piața neagră” prin care este obținută cetățenia română.