Nicușor Dan a anunțat, joi, că România va sprijini acordarea unui nou ajutor financiar pentru Ucraina, printr-un împrumut contractat la nivelul Uniunii Europene. Șeful statului a precizat că există deja un acord de principiu în această privință și a explicat că securitatea statelor europene este strâns legată de evoluția războiului din Ucraina. Totodată, președintele consideră că perspectivele unui acord de pace ar putea fi mai bune în primăvara anului viitor.

Întrebat dacă Uniunea Europeană mai are resursele necesare pentru a continua finanțarea Ucrainei, în condițiile disputelor dintre statele membre privind viitorul buget comunitar, Nicușor Dan a spus că subiectul urmează să fie discutat la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

Președintele a explicat că varianta aflată în discuție presupune contractarea unui împrumut de către Uniunea Europeană, nu acordarea unor donații din bugetele naționale.

„În principiu, există un acord pentru un împrumut, deci nu pentru donații din bugete naționale, ci pentru un împrumut care să fie contractat de Uniunea Europeană și cred că este lucrul rezonabil de făcut, în condițiile în care securitatea noastră, a tuturor, depinde de războiul ăsta din Ucraina”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a confirmat că România va susține mecanismul de finanțare, amintind că țara noastră a avut o poziție similară și în urmă cu un an, când a sprijinit acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru o perioadă de doi ani.

Nicușor Dan explică strategia Rusiei și estimează când ar putea crește șansele unui acord de pace

În ceea ce privește evoluția conflictului, președintele României consideră că Rusia mizează pe venirea iernii și pe efectele pe care atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene le pot avea asupra populației.

„Calculul Rusiei în momentul ăsta este că iarna o avantajează”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului estimează că negocierile pentru încheierea războiului ar putea avea perspective mai favorabile după trecerea sezonului rece.

„Deci, probabil că, dacă gândim realist, probabil că șansele de pace sunt mult mai mari în primăvară decât acum”, a mai declarat președintele României.