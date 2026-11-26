Președintele Nicușor Dan a oferit primele explicații de la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii europeni discută bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Șeful statului spune că România urmărește obținerea unui buget mai mare și a prezentat câteva dintre rezultatele înregistrate până acum în negocieri.

Nicușor Dan a explicat că, în urma discuțiilor, au fost obținute câteva concesii importante pentru statele membre, în special în ceea ce privește fondurile alocate direct țărilor și perioada în care vor putea fi efectuate plățile.

„Am obținut niște lucruri. Faptul că anvelopele naționale, adică banii care se duc direct către țări au fost reduși extrem de puțin. De asemenea, pe procedură, faptul că există posibilitatea ca plățile să fie făcute încă 2 ani după 2034”, a declarat președintele.

Șeful statului a vorbit și despre negocierile privind competitivitatea europeană, unde se discută introducerea unui criteriu referitor la numărul de țări implicate în lanțurile de valoare.

„Pe capitolul de competitivitate, faptul că mai multe, trebuie să existe un criteriu al mai multor țări care să intre în așa-numitul lanț de valoare, value chain, dar, bineînțeles, e o negociere”, a explicat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Europa ar trebui să aibă o ambiție mai mare”

Președintele consideră că reducerea anvelopei totale a bugetului european reprezintă un aspect negativ al negocierilor. În opinia sa, Uniunea Europeană ar trebui să aloce mai multe resurse pentru următorul exercițiu financiar, în condițiile provocărilor cu care se confruntă blocul comunitar.

„Nu e bine că anvelopa totală s-a tot redus. Europa ar trebui să aibă o ambiție mai mare pentru 2028-2034, în contextul în care provocările le știm, sunt multiple”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că discuțiile privind bugetul vor continua pe parcursul zilei și joi.

Programul lui Nicușor Dan la Bruxelles

Joi, de la ora 10:15, președintele României va participa la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, prezidată împreună cu Giorgia Meloni, președinta Consiliului de Miniștri al Italiei. Întâlnirea va avea loc în Clădirea Europa de la Bruxelles.

Ulterior, de la ora 11:00, Nicușor Dan va lua parte la reuniunea extraordinară a Consiliului European, în cadrul căreia liderii statelor membre vor continua discuțiile privind viitorul buget al Uniunii Europene.