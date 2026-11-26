Marea Caspică ar putea deveni noua rută de salvare pentru grâul Rusiei, dar ecuația rămâne complicată. Războaiele din Ucraina și din Orientul Mijlociu au aruncat în haos comerțul internațional cu cereale. Rusia este unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din lume. Moscova a fost privată de principala sa rută de export prin Marea Neagră, în timp ce Iranul – un importator major – a fost nevoit să oprească operațiunile porturilor sale din Golf. Drept urmare, creșterea transporturilor de cereale prin Marea Caspică a devenit acum o prioritate pentru ambele țări, se arată într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Blocada maritimă impusă Iranului de către SUA a dus la închiderea aproape totală a porturilor iraniene de pe coasta de sud a țării. Porturile respective gestionau peste 80% din importurile Iranului înainte de actualul război, notează Nikita Smagin, autorul analizei.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Nikita Smagin este expert în politici externe și interne iraniene, islamism și politica Rusiei în Orientul Mijlociu

Teheranul caută rute alternative de aprovizionare , în special pentru bunuri de importanță critică, precum alimentele.

, în special pentru bunuri de importanță critică, precum alimentele. Pe lângă rutele existente prin Turcia și Irak, Teheranul încearcă să stabilească coridoare terestre de aprovizionare din China și Pakistan.

Numai că rutele terestre suferă din cauza infrastructurii slab dezvoltate, a costurilor ridicate și a capacității limitate. În consecință, nu vor fi suficiente pentru a acoperi deficitul.

Moscova este forțată să caute rute alternative

Singura alternativă maritimă rămâne Marea Caspică. Rusia se află în top cinci în ceea ce privește orzul și porumbul. În plus, succesele militare ale Ucrainei au dus la oprirea aproape completă a transporturilor de cereale din porturile rusești de la Marea Neagră. Și Moscova este forțată să caute rute alternative.

Această situație a dus la relansarea ideii de a înființa un hub rusesc de cereale în Iran, pentru a aproviziona țări precum Irak, Afganistan și Pakistan.

Proiectul a fost promovat de Rusia în 2023 și 2024. Circumstanțele actuale determină din nou Moscova să analizeze serios această opțiune.

Reorientarea comerțului dintre Rusia și Iran către Marea Caspică este deja în desfășurare. Moscova a transferat nave de pe râul Volga și din Marea Azov.

În august 2026, numărul navelor sub pavilion iranian și rusesc din Marea Caspică era cu 21% mai mare decât cu un an înainte. Cele două state au în prezent aproximativ 200 de nave în zonă, notează Nikita Smagin.

Iranul, al treilea cel mai mare cumpărător al cerealelor Rusiei

Volumul de mărfuri crește rapid în toate porturile rusești de la Marea Caspică. Între ianuarie și august 2026, traficul de mărfuri în porturile Astrahan și Olya a crescut cu 72%. A ajuns la 4,9 milioane de tone metrice. O cantitate record de 71.700 de tone a fost expediată din portul Mahacikala în august 2026.

Oficialii iranieni au raportat, de asemenea, creșteri rapide.

Guvernatorul provinciei iraniene Gilan, care include o mare parte din coasta caspică a țării, a declarat că numărul containerelor sosite în porturile locale a crescut cu 50% între martie și august 2026.

Majoritatea acestor containere transportă cereale.

Nu este vorba doar despre redirecționarea mărfurilor existente care ajungeau odinioară în Iran prin Golf. Între ianuarie și august 2026, Iranul a importat cu 70% mai multe cereale rusești decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Astfel, a devenit al treilea cel mai mare cumpărător al cerealelor Rusiei, pe măsură ce încearcă să își constituie rezerve alimentare.

Și mai multe cereale să fi fost transportate prin Marea Caspică dacă ar fi fost disponibile mai multe nave. Tarifele de transport maritim pentru cereale în regiunea caspică s-au dublat – și chiar mai mult – în septembrie față de anul precedent, deoarece cererea a depășit oferta.

Un hub rusesc de cereale în Iran? Obstacolele geografice și de infrastructură regională

Marea Caspică ar putea părea un colac de salvare pentru fermierii ruși, se mai arată în analiză.

Volumele de export de cereale pe majoritatea celorlalte rute din Rusia sunt în scădere, în timp ce livrările către Iran cresc.

Cu toate acestea, nu înseamnă că celor două țări le va fi ușor să își consolideze dramatic legăturile comerciale.

Le va fi și mai greu să înființeze un hub rusesc de cereale în Iran.

Cea mai importantă barieră este infrastructura regională. Nu este vorba doar despre numărul insuficient de nave, ci și despre factori geografici și de mediu.

Marea Caspică este un bazin închis. Aducerea navelor de mărfuri în apele sale nu este ușoară , deoarece ecluzele fluviale și adâncimea Canalului Volga-Don restricționează lungimea, lățimea și pescajul navelor care pot fi transferate.

, deoarece ecluzele fluviale și adâncimea Canalului Volga-Don restricționează lungimea, lățimea și pescajul navelor care pot fi transferate. Mai mult, scăderea rapidă a nivelului apei din Marea Caspică îngreunează utilizarea navelor deja existente .

. Adâncimea Canalului Volga-Caspica a scăzut în această vară de la nivelul proiectat de 4,5 metri la doar 3,2 metri. Au apărut blocaje, a fost suspendat traficului în unele zone.

Au apărut blocaje, a fost suspendat traficului în unele zone. În plus, iarna, porturile de pe Volga trebuie, de obicei, să își oprească activitatea din cauza gheții groase și a nivelului scăzut al apei.

Asigurarea unui flux constant de trafic prin Marea Caspică ar necesita operațiuni regulate de dragare în apropierea porturilor și o flotă nouă, capabilă să navigheze în ape puțin adânci, și nu doar în Rusia.

Infrastructura portuară din Iran, mai scrie Nikita Smagin, are nevoie urgentă de modernizare.

Este îndoielnic că Teheranul va putea face investițiile financiare necesare în mijlocul unui război și al unei crize economice, conchide autorul analizei.

Optimism contrazis de realitate. Riscuri militare, blocaj financiar

Există riscuri militare și în Marea Caspică. Israelul a lansat lovituri asupra orașului-port iranian Bandar Anzali, în luna martie a acestui an.

În iulie, Ucraina a atacat nave comerciale rusești sancționate de Occident în Marea Caspică.

În septembrie a fost atacat portul Mahacikala.

Nu în ultimul rând, există probleme financiare. Exportatorii ruși de cereale s-au plâns în privat de datoriile acumulate de partea iraniană. Teheranul a înregistrat o scădere majoră a veniturilor din petrol pe fondul războiului. Este puțin probabil să poată găsi bani fie pentru dezvoltarea infrastructurii, fie pentru a plăti integral importurile.

În aceste condiții, împrumuturile rusești par a fi singura modalitate prin care un tranzit semnificativ prin Marea Caspică ar putea deveni realitate. Totuși, războiul din Ucraina a afectat grav și finanțele Rusiei.

În ciuda retoricii optimiste a oficialilor, ideea înființării unui hub de cereale în Iran a fost întotdeauna greu de transpus în practică. Investitorii și producătorii agricoli ruși sunt sceptici. Finanțarea necesară este prea mare, iar profiturile potențiale sunt incerte.