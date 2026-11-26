Cum se prepară rețeta de shaorma gătită la fierul de călcat. Acesta este preparatul viarl al finalului de an, 2026.

Ca toate domeniile, și cel culinar este în continuă schimbare. Te-ai fi gândit vreodată să prepari o shaorma la fierul de călcat?

Ei bine, un video devenit viral pe Facebook arată că se poate. Iată, deci, că shaorma, un reper al culturii fast-food din România, se poate găti și altfel acasă, nu neapărat la aragaz, în cazul în care nu vrei să o mai cumperi și vrei să o prepari tu.

Ca și ingrediente, ai nevoie de:

• 250 g carne tocată de vită

• 1 tortilla

• 2 felii de roșii

• Ceapă roșie

• Ierburi proaspete

• Sos de usturoi cu iaurt

• 1 fier de călcat

Cum se prepară shaorma gătită la fierul de călcat:

Mai întâi, se asezonează carnea tocată de vită cu condimente: praf de usturoi, boia de ardei, chimen, sare și piper. Se așază carnea între foi de hârtie de copt și se rulează într-un strat subțire. Se gătește apoi cu un fier încins sau la cuptor până se rumenește frumos. Dacă folosești fierul de călcat, trebuie să știi că trebuie să treci cu fierul încins pe toată suprafața hârtiei de copt, de câteva ori, pentru a se rumeni bine. Apoi, după acest pas, se umple tortilla cu carne, iaurt sos de usturoi, roșii proaspete, ierburi și ceapă roșie. Se rulează și se consumă.

Cum shaorma rămâne un preparat de bază la români, căutat mai ales în varianta cu carne de pui și în perioadele de după sărbători, când oamenii caută alternative la mesele tradiționale grele, ar fi util să cunoști și această variantă de preparare care, se pare că, face furori în mediul online.