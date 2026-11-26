Precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol la munte. Acesta este tabloul general, conform precizărilor Administrației Naționale de Meterologie (ANM). A fost emisă o informare meteorologică, valabilă până vineri, la ora 10:00. Totodată, este valabil și un cod galben – intensificări ale vântului și ninsori viscolite -, valabil până în această seară, la ora 20.00.

Vântul va avea intensificări în Banat și pe arii restrânse în sudul Transilvaniei și în Dobrogea, cu viteze în general de 40…60 km/h. În cea mai mare parte a zonei de munte vor fi rafale de 60…80 km/h și ninsori viscolite.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Ninge la munte. Cum va fi vremea în București

Vor fi ninsori moderate cantitativ, îndeosebi la altitudini de peste 1400 m (izolat cantități de apă de 10…20 l/mp). Se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm, iar în vestul Carpaților Meridionali în jurul a 25 cm.

În sudul Banatului vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50…70 km/h.

În București, vremea va fi închisă și trecător va ploua slab (cantități de apă de 1…3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 6…7 grade, iar cea minimă de 1…3 grade, anunță ANM.

Vremea în țară, potrivit ANM

Vremea va fi predominant închisă și temporar vor fi precipitații în extidere în cea mai mare parte a țării. Mai ales în vest și sud-vest, local se vor acumula cantități de apă de 15…30 l/mp.

Vor fi mai ales ploi. Dar, la începutul zilei, în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei, iar mai ales seara și noaptea – în jumătatea de nord a Moldovei și estul Transilvaniei – precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare.

Se va depune un strat de zăpadă de 2…7 cm.

La munte, pe parcursul zilei vor predomina ninsorile îndeosebi la altitudini de peste 1400 m. Se va depune un strat de zăpadă, de 2…8 cm, iar în vestul Carpaților Meridionali, local în jurul a 10…15 cm.

Noaptea, vor fi ploi și doar pe creste va mai ninge.

Vor fi depuneri de polei cu o probabilitate mai mare în sud-vest, centru și nord-est și în zonele de munte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua în sudul Banatului cu viteze de 50…70 km/h, trecător și în sudul Transilvaniei și Dobrogea (rafale de 40…45 km/h). În Munții Banatului și în Carpații Meridionali, rafalele vor depăși 80…90 km/h, viscolind ninsoarea.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 10 grade, ușor mai ridicate în sud-estul extrem spre 12…13 grade. Cele minime se vor situa între -2 și 9 grade. Izolat, mai ales noaptea, se va forma ceață, anunță ANM.