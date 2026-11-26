Recentele afirmații făcute de Boris Johnson, care a cerut Europei să trimită trupe militare în Ucraina, i-au înfuriat pe ruși. „Este absolut inacceptabil și intolerabil”, a transmis Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Dar, cea mai dură reacție a avut-o fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse și lider al partidului de guvernământ Rusia Unită. El l-a descris pe fostul premier britanic drept un „degenerat și neîngrijit, un provocator de excepție”.

Cu toate că Occidentul și inclusiv americanii transmit mesaje că se poate ajunge de desfășurarea unor trupe străine în Ucraina drept garanție de securitate, Rusia nici nu concepe un asemenea scenariu.

Peskov: „Absolut inacceptabil și intolerabil”

Boris Johnson a cerut să nu se mai aștepte încetarea focului înainte de a trimite trupe în Ucraina.

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Replica a venit rapid de la purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov: „Desfășurarea oricărui contingent străin pe teritoriul ucrainean, lucru pe care noi l-am reiterat la diferite niveluri, inclusiv președintele Vladimir Putin, este absolut inacceptabilă și intolerabilă pentru Rusia”.

„Îl cunoaștem pe Boris Johnson și știm rolul său distructiv în conflictul ucrainean. El este cel care a împiedicat oprirea războiului în 2022 și care persistă într-o abordare foarte departe de a fi pașnică”, a adăugat Peskov. El a făcut referire la negocierile ruso-ucrainene desfășurate în primele luni ale declanșării războiului, când cele două tabere au fost aproape de încheierea unui acord de pace. În acele zile, însă, Boris Johnson a mers personal la Kiev și i-ar fi cerut lui Zelenski să nu semneze nicio înțelegere și să continue să lupte.

La rândul său, comentând declarațiile lui Boris Johnson, Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, l-a descris pe fostul premier britanic drept un „degenerat și neîngrijit, un provocator de excepție”.

Dmitri Medvedev: „Boris Johnson a descurajat banda de la Kiev să semneze un tratat de pace”

„Boris Johnson a descurajat banda de la Kiev să semneze un tratat de pace la începutul războiului, iar acum face frenetic presiuni pentru ca trupele NATO să intre imediat în Ucraina. Când i se pune întrebarea de bun simț dacă acest lucru va duce la un război între Rusia și NATO, porcul neîngrijit țipă cu încăpățânare că asta nu se va întâmpla, întrucât NATO este mult mai puternică decât Rusia și că rușii pur și simplu se vor teme de puterea sa”, a continuat fostul președinte rus.

În opinia lui Medvedev, dacă s-ar ajunge la un război deschis între Rusia și Occident, „atunci Johnson ar trebui spânzurat imediat în Piața Trafalgar. Pentru ca acest cârnat păros să atârne ca un avertisment pentru posteritate, și să miroasă săptămâni la rând, ca în Evul Mediu. Bineînțeles, dacă provocatorul va supraviețui și dacă Londra va mai fi în picioare când războiul se va termina”.