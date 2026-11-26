Primarul din Baia Mare ar fi fost drogat cu forța, apoi filmat pentru a fi șantajat. DIICOT a intervenit și a arestat trei persoane suspectate de aceste fapte. În urmă cu scurt timp, edilul a avut și o primă reacție.

Trei persoane au fost reținute de DIICOT într-un dosar de șantaj, lipsire de libertate și tentativă de viol. Victima, identificată de surse judiciare drept primarul din Baia Mare, ar fi fost sechestrată și drogată într-un apartament din București, apoi filmată pentru a fi șantajată, arată Mediafax.

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Primarul din Baia Mare, supus la rele tratamente

Unul dintre bărbați și o femeie, care au fost reținuți, sunt cercetați și pentru trafic de droguri de mare risc.

Potrivit DIICOT, doi dintre inculpați ar fi pus la cale răzbunarea împotriva victimei, pe care o considerau responsabilă pentru sancțiunile aplicate firmelor lor.

În noaptea de 28 spre 29 septembrie, victima ar fi fost atrasă într-un apartament din București, imobilizată sub amenințarea unui cuțit și a unui aparat cu electroșocuri. Agresorii i-ar fi pus un căluș în gură, i-ar fi tăiat parțial hainele și ar fi încercat să o agreseze sexual. Acțiunea s-ar fi oprit după ce au auzit zgomote la ușă.

Anterior, bărbatul de 32 de ani i-ar fi cerut femeii să atragă victima în apartament, profitând de poziția acesteia în administrația locală din Baia Mare și într-un partid politic. Doi dintre inculpați ar fi obligat victima să consume cocaină, procurată în prealabil de femeie. Aceștia ar fi filmat întreaga scenă, pentru a folosi imaginile compromițătoare în scop de șantaj. Inculpații ar fi șantajat victima să faciliteze înscrierea bărbatului de 34 de ani într-un partid și să convingă un jurnalist să șteargă postările critice la adresa familiei și afacerilor lor. Victima ar fi dat curs solicitărilor.

Reacția lui Ioan Doru Dăncuș

Ioan Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare, a oferit o reacție în spațiul public, la scurt timp după comunicatul DIICOT. Edilul a susținut, într-o postare pe Facebook, că nu va ceda șantajelor. Acesta a susținut că a fost sechestrat și umilit de persoane care ar fi încercat să îl șantajeze pentru a obține influență și avantaje în afaceri și procese cu primăria. Edilul a afirmat că a refuzat cererile și a sesizat autoritățile. Acesta a transmis că ancheta a dus deja la primele descinderi și arestări și că are încredere în procurori și judecători.

„LOCUL MAFIOȚILOR ESTE ÎN PUȘCĂRIE! Indiferent ce nume sau ce hram poartă. NU CEDEZ ȘANTAJELOR! Am stat mult pe gânduri dacă să vorbesc public despre ce s-a întâmplat, pentru că nu sunt omul care să iasă în față și să ceară compasiune și nici nu am de gând să o fac. Nu sunt însă nici șantajabil și nu pot fi victima clanurilor de mafioți, nu puține, care încearcă să coordoneze din umbră Baia Mare.

Sunt un om simplu, dar totodată primarul municipiului Baia Mare, astfel că datorez adevărul, spus calm, la timpul potrivit, dar fără detalii care ar putea încurca munca anchetatorilor. Vă avertizez că urmează relatarea unei experiențe dureroase pentru mine și pentru familia mea și îmi cer scuze dacă ceea ce am de spus o să vă afecteze. Niște persoane obișnuite să obțină cu orice preț ceea ce vor m-au confundat cu un om care poate să se sperie, să fie umilit sau strâns cu ușa, ca să obțină de la mine ceea ce legea nu permite și conștiința mea nu poate accepta nicio clipă: acces la influență, autorizații pentru ce s-a construit ilegal, o mână întinsă în procesele pe care primăria le are cu aceștia în instanță sau ajutor în alte demersuri imorale. Dacă au văzut că nu pot obține toate acestea prin mituire, au încercat să mă șantajeze. Când au văzut că nu sunt șantajabil, au încercat să obțină ce doresc prin manevre demne de mafioți de cea mai joasă speță. Am fost sechestrat, încătușat și supus unor umilințe greu de imaginat în încercarea lor de a fabrica material pentru a mă șantaja. Nici astfel nu au reușit să mă îngenuncheze! Am făcut atunci ceea ce face un om care nu are nimic de ascuns și nimic de negociat: m-am dus la autorități! Nu voi intra în alte detalii, deoarece înainte de toate sunt tată și nu doresc să expun mai mult decât este necesar integritatea psihică a copiilor mei. Din păcate au resimțit din plin, emoțional și fizic în ultimele luni toate tentativele acestui clan de mafioți asupra mea. Vă spun doar că unii dintre cei mai buni profesioniști din cadrul Direcției de Investigații Criminale s-au crucit când au auzit aceste detalii, pe care le-au luat foarte în serios, le-au anchetat și s-a ajuns la primele descinderi și arestări în Baia Mare! Ancheta continuă și cu siguranță povestea nu se încheie aici. Ultimul cuvânt le aparține procurorilor și judecătorilor, în care am încredere așa cum cred și am încredere că într-un stat de drept nimeni nu poate sta deasupra legii, oricât de influent s-ar crede și oricâte relații ar spune că are. Spun toate acestea clar și ca un avertisment pentru oricine mai crede că Doru Dăncuș poate să fie șantajat, intimidat sau subjugat: NU SE POATE! Simt nevoia să îmi cer scuze celor dragi mie, familiei mele, în special mamei și copiilor mei, dar și colegilor și tuturor băimărenilor care mi-au fost și îmi sunt aproape. Mi-aș dori să comunic strict despre activitatea mea administrativă în folosul comunității băimărene și al municipiului Baia Mare, dar iată, sunt nevoit să ies public ca urmare a situației în care m-au pus acești infractori. Sigur, pentru niciun om nu este ușor să fie luat în vizor de mafie, dar am încredere că toată educația, credința și motivația pe care le am în suflet mă vor ajuta să depășesc acest urât capitol din viața mea ca om și ca primar și cu toată convingerea vă spun că voi merge mai departe cu legea în mână și cu fruntea sus, cu aceeași ambiție și determinare pe care vi le-am dovedit în ultimii doi ani, pentru că doar așa facem Baia Mare bine!”, a spus Ioan Doru Dăncuș pe Facebook.

Comunicatul integral al DIICOT