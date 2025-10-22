Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO. Cu care dintre cei trei JURAȚI de la ”Masterchef” se înțelege cel mai bine Gina Pistol. ”Noi ne vizităm des”

22 oct. 2025, 15:30, Diverse
Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit care care dintre cei trei jurați de la show-ul culinar ”Masterchef” se înțelege cel mai bine.

Gina Pistol are o carieră de succes în TV. De-a lungul anilor, aceasta a prezentat mai multe emisiuni, printre care ”Chefi la cuțite” și ”Asia Express”, de la Antena 1. În prezent, Gina PIstol este prezentatoarea show-ului culinar ”Masterchef”, de la Pro TV, unde jurați sunt Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu.

În ceea ce privește viața personală, Gina Pistol este căsătorită cu Smiley, împreună cu care are o fetiță, Josephine.

Gina Pistol a dezvvăluit, pentru revista Viva, cu care dintre cei trei jurați de la ”Masterchef” are o relație cu totul specială. Este vorba despre chef Florin Dumitrescu, dat fiind că Gina Pistol este prietenă cu soția acestuia, Cristina.

Cu care dintre cei trei jurați de la ”Masterchef” se înțelege cel mai bine Gina Pistol. ”Cel mai mult mă asemăn cu Florin”

”Îi iubesc pe toți chefii, asta vreau să subliniez în primul rând, dar cred că cel mai mult mă asemăn cu Florin. Am petrecut mai mult timp împreună, Josephine le iubește pe fetele lui, pe Ava și pe Mia, iar ele o iubesc pe ea”, a dezvăluit Gina Pistol.

”Și eu cu Cristina (n.r. soția lui chef Florin Dumitrescu) avem o relație foarte bună, suntem pe aceeași lungime de undă. Noi ne vizităm des, cu familiile, mai facem un grătar. Ne-am conectat foarte frumos”, a mai spus vedeta TV.

