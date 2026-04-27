Gestul care te trădează atunci când minți. Ce spun psihologii

Galerie Foto 2

Un element care îi caracterizează cel mai mult pe oameni este minciuna. Astfel, un studiu al psihologului american Robert S. Feldman a arătat că o persoană minte, în medie, de două sau trei ori la fiecare zece minute de conversație, scrie El Economista.

În ciuda faptului că minciunile sunt asociate aproape de fiecare dată cu ceva negativ, uneori, ele pot fi considerate pozitive. Atunci când ne dorim să protejăm o persoană sau să nu o rănim cu un adevăr dureros, minciunile nevinoate pot fi considerate mai puțin negative.

De ce mințim?

De cele mai multe ori, oamenii mint pentru a evita consecințele negative ale faptelor pe care le-au făcut. Cu toate acestea, în momentul în care minciunile spuse sunt descoperite, rezultatul este, în general, mult mai rău. În acest sens, psihologii avertizează că limbajul nonverbal, gesturile și mimica feței ne pot da de gol atunci când spunem o minciună într-o conversație.

Gestul cel mai comun, care se remarcă în aproape 100% dintre situații, este atingerea feței. Tensiunea emoțională pe care o resimțim în astfel de situații ne determină să eliberăm stresul prin gesturi. Astfel, fața, gura, nasul și ochii sunt unele dintre cele mai accesibile zone.

Sursă Foto – Avantaje.ro

Cel mai frecvent gest

Atingerea feței, deși este cel mai comun gest, reprezintă doar unul dintre lucrurile care ne dau de gol. Schimbarea frecventă a posturii, evitarea contactului vizual sau scărpinatul într-o anumită zonă sunt și ele indicatori ai faptului că nu spunem adevărul sau dorim să ascundem ceva.

Cu toate acestea, experții subliniază că totul trebuie analizat în funcție de context. Există persoane care își ating fața pentru că au un tic. De asemenea, deși cuvintele nu sunt întotdeauna ușor de analizat, este frecvent ca o persoană care minte să ofere detalii care se contrazic. 

Recomandarea autorului:

Psihologii spun că întreruperea constantă a conversațiilor este caracteristică acestui tip de persoană

Motivul pentru care ne amintim fiecare vers dintr-un cântec, dar uităm de ce am intrat într-o cameră

Recomandarea video

PROIECT DE LEGE PSD contraatacă în războiul privatizărilor companiilor de stat ale guvernului Bolojan. Ce prevede proiectul intrat în procedură de urgență
18:05
PSD contraatacă în războiul privatizărilor companiilor de stat ale guvernului Bolojan. Ce prevede proiectul intrat în procedură de urgență
MESAJ O parte a Ucrainei va înceta să fie ucraineană dacă Kievul vrea să adere la UE. Ce spune cancelarul german despre pacea din Ucraina
18:02
O parte a Ucrainei va înceta să fie ucraineană dacă Kievul vrea să adere la UE. Ce spune cancelarul german despre pacea din Ucraina
FLASH NEWS Florin Manole explică situația lucrătorilor din sănătate: „Niciun venit nu va scădea”. Ce spune despre Noua Lege a Salarizării Bugetare
17:49
Florin Manole explică situația lucrătorilor din sănătate: „Niciun venit nu va scădea”. Ce spune despre Noua Lege a Salarizării Bugetare
FLASH NEWS Dominic Fritz, șeful USR, spune că PSD și AUR depun moțiunea de cenzură fără știrea lui Nicușor Dan
17:32
Dominic Fritz, șeful USR, spune că PSD și AUR depun moțiunea de cenzură fără știrea lui Nicușor Dan
ULTIMA ORĂ Elena Lasconi a postat un mesaj de ultimă oră, după luni de tăcere. Ce a vrut neapărat să transmită
17:29
Elena Lasconi a postat un mesaj de ultimă oră, după luni de tăcere. Ce a vrut neapărat să transmită
TURISM Destinațiile europene pe care toată lumea le va vizita vara aceasta. De ce trebuie să le vezi măcar o dată
17:23
Destinațiile europene pe care toată lumea le va vizita vara aceasta. De ce trebuie să le vezi măcar o dată

Cele mai noi

Trimite acest link pe