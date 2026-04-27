Un element care îi caracterizează cel mai mult pe oameni este minciuna. Astfel, un studiu al psihologului american Robert S. Feldman a arătat că o persoană minte, în medie, de două sau trei ori la fiecare zece minute de conversație, scrie El Economista.

În ciuda faptului că minciunile sunt asociate aproape de fiecare dată cu ceva negativ, uneori, ele pot fi considerate pozitive. Atunci când ne dorim să protejăm o persoană sau să nu o rănim cu un adevăr dureros, minciunile nevinoate pot fi considerate mai puțin negative.

De ce mințim?

De cele mai multe ori, oamenii mint pentru a evita consecințele negative ale faptelor pe care le-au făcut. Cu toate acestea, în momentul în care minciunile spuse sunt descoperite, rezultatul este, în general, mult mai rău. În acest sens, psihologii avertizează că limbajul nonverbal, gesturile și mimica feței ne pot da de gol atunci când spunem o minciună într-o conversație.

Gestul cel mai comun, care se remarcă în aproape 100% dintre situații, este atingerea feței. Tensiunea emoțională pe care o resimțim în astfel de situații ne determină să eliberăm stresul prin gesturi. Astfel, fața, gura, nasul și ochii sunt unele dintre cele mai accesibile zone.

Cel mai frecvent gest

Atingerea feței, deși este cel mai comun gest, reprezintă doar unul dintre lucrurile care ne dau de gol. Schimbarea frecventă a posturii, evitarea contactului vizual sau scărpinatul într-o anumită zonă sunt și ele indicatori ai faptului că nu spunem adevărul sau dorim să ascundem ceva.

Cu toate acestea, experții subliniază că totul trebuie analizat în funcție de context. Există persoane care își ating fața pentru că au un tic. De asemenea, deși cuvintele nu sunt întotdeauna ușor de analizat, este frecvent ca o persoană care minte să ofere detalii care se contrazic.

