Psihologii spun că întreruperea constantă a conversațiilor este caracteristică acestui tip de persoană

Deși neintenționat, acest obicei le poate genera frustrare și distanță celor apropiați, scrie El Economista.

Conversațiile cu prietenii sau familia sunt momente plăcute pentru a împărtăși experiențe personale, opinii sau exprimarea sentimentelor. Cu toate acestea, este obișnuit ca una sau mai multe persoane să le întrerupă constant pe celelalte, ceea ce poate deveni foarte enervant, la un moment dat.

La prima vedere, primul gând pe care îl putem avea este probabil că acesta este un semn de proastă creștere sau de egocentrism. Cu toate acestea, psihologii explică faptul că cauzele pot fi mult mai variate, deoarece sunt implicați factori sociali și emoționali.

În primul rând, este important de menționat că acest lucru nu se face întotdeauna cu rea intenție; este un răspuns natural al minții la numeroși stimuli. De fapt, se estimează că aproximativ 70% din întreruperi apar deoarece creierul nostru reacționează spontan la diferitele idei pe care le auzim.

Mai multe zone ale creierului nostru funcționează simultan. Atunci când ascultăm pe cineva vorbind, lobul temporal este activat pentru a interpreta limbajul, în timp ce alte zone evaluează dacă avem ceva de contribuit. Simultan și automat, ascultăm activ, în timp ce pregătim și ce vom spune în continuare, ceea ce duce la mai multe întreruperi.

Totodată, un alt factor posibil este teama de a uita ideile pe care vrem să le exprimăm. Aceasta este ceea ce experții numesc „memorie de lucru”, procese folosite pentru stocarea temporară a informațiilor. Prin urmare, atunci când luăm în considerare ceva important, vrem să îl împărtășim înainte să îl uităm.

Și chiar dacă nu este făcut intenționat, acest lucru nu împiedică impactul negativ asupra celor din jurul nostru. Persoanele apropiate pot simți o lipsă de interes, ceea ce duce la frustrare și distanțare emoțională.

Pentru a evita acest obicei, experții recomandă practicarea ascultării active, adică a capacității de a auzi cu adevărat ceea ce spune persoana și sentimentele pe care încearcă să le exprime. Contactul vizual, o postură corporală receptivă, evitarea distragerilor, oferirea de cuvinte de încurajare și adresarea de întrebări ulterioare, din când în când, sunt câteva dintre semnele verbale și nonverbale care demonstrează ascultarea activă.

