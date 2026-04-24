Prima pagină » Știri externe » Știință » Motivul pentru care ne amintim fiecare vers dintr-un cântec, dar uităm de ce am intrat într-o cameră

Motivul pentru care ne amintim fiecare vers dintr-un cântec, dar uităm de ce am intrat într-o cameră

Motivul pentru care ne amintim fiecare vers dintr-un cântec, dar uităm de ce am intrat într-o cameră
Faptul că oamenii știu de obicei fiecare vers al unei melodii, dar stau nedumeriți pe hol, fără să știe unde se duc, nu este un semn al pierderii memoriei, ci dovada că creierul funcționează exact așa cum a fost conceput, conform Blic.

Deși mulți ar putea suspecta că memoria începe să îi trădeze și ar interpreta aceste semne ca pe un declin cognitiv, știința oferă o explicație logică pentru acest contrast.

Mecanismul memoriei: memoria de lungă durată vs. memoria de lucru

„Suntem tentați să vorbim despre memorie ca despre un singur lucru, dar în realitate nu este așa”, explică profesoara Michelle Spear, de la Universitatea din Bristol.

Diferența esențială dintre versurile pe care le știm chiar și noaptea și răspunsul la întrebarea de ce am intrat în bucătărie sau unde am lăsat cheile ține de „sertarele” diferite în care creierul stochează informațiile. În timp ce versurile melodiilor se bazează pe memoria de lungă durată, intenția de a face ceva depinde de memoria de lucru, adică de scurtă durată.

Memoria de lungă durată: de ce ținem minte melodiile

În neuroștiință, memoria nu este un sistem unic, ci un ansamblu de procese complexe interconectate. De exemplu, versurile cântecelor sunt stocate în memoria de lungă durată, o rețea extinsă în tot creierul, care păstrează informațiile consolidate de-a lungul anilor.

„Aceasta implică ariile limbajului din lobii temporali, cortexul auditiv, regiunile motorii responsabile de producerea vorbirii și circuitele emoționale ale creierului care dau semnificație experiențelor”, precizează profesoara Spear.

Muzica este, spune ea, „neurologic extravagantă”, deoarece activează simultan mai multe sisteme: ritm, limbaj, mișcare și emoții. Această combinație întărește semnificativ procesul de codare a informațiilor.

Memoria de lucru: de ce uităm de ce am intrat într-o cameră

Spre deosebire de stabilitatea memoriei de lungă durată, intenția de a merge în bucătărie după un obiect se bazează pe memoria de lucru. Aceasta este un spațiu temporar de stocare a informațiilor, extrem de limitat și fragil.

„Memoria de lucru poate reține doar o cantitate mică de informații pentru o perioadă scurtă și este foarte sensibilă la interferențe. Este suficient un singur gând contrar pentru a o șterge complet”, spune profesoara Spear.

Acest fenomen este amplificat de ceea ce psihologii numesc uneori „efectul ușii”. Când trecem dintr-o cameră în alta, creierul actualizează automat contextul și împarte experiențele în episoade separate.

Trei trucuri pentru „amnezia de cameră”

Pentru a reduce aceste momente de uitare, profesoara Spear propune trei metode simple:

  • Spuneți cu voce tare intenția: verbalizarea („Mă duc sus după încărcător”) întărește codificarea
  • Vizualizați obiectul: o imagine mentală clară creează o urmă mai puternică decât o intenție vagă
  • Folosiți un semn fizic: luarea unui obiect asociat cu sarcina (de exemplu, o cană goală când mergi în bucătărie) întărește scopul acțiunii.

Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de titlurile alarmiste apărute în presă despre starea lui de sănătate. Artistul e cu zâmbetul pe buze și în afara oricărui pericol

Poștăriță din județul Constanța, condamnată la închisoare cu suspendare după ce a falsificat 24 de mandate de plată și a furat 45.000 de lei

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un turist a ajuns la spital după ce și-a prins capul în gura unui dinozaur, într-un parc de distracții. Imagini cu „atacul dinozaurului“
13:59
Un turist a ajuns la spital după ce și-a prins capul în gura unui dinozaur, într-un parc de distracții. Imagini cu „atacul dinozaurului“
ȘTIINȚĂ Jucătorii profesioniști de tenis de masă, provocați la un meci de un robot. „Ace” învață să joace doar din experiența acumulată, spun programatorii
12:37
Jucătorii profesioniști de tenis de masă, provocați la un meci de un robot. „Ace” învață să joace doar din experiența acumulată, spun programatorii
ȘTIINȚĂ Localitatea din România în care trăiau hiene. Cercetarea de la UAIC care rescrie trecutul: am avut un climat de savană în țara noastră?
10:59, 22 Apr 2026
Localitatea din România în care trăiau hiene. Cercetarea de la UAIC care rescrie trecutul: am avut un climat de savană în țara noastră?
ASTRONOMIE Când vor putea călători oamenii cu viteza luminii? Un celebru fizician dezvăluie una dintre marile taine ale universului
06:30, 18 Apr 2026
Când vor putea călători oamenii cu viteza luminii? Un celebru fizician dezvăluie una dintre marile taine ale universului
MISIUNE SPAȚIALĂ Conferință de presă din spațiu. Echipajul Artemis II anunță că va reveni pe Pământ cu „bunătăți”: Noi descoperiri uluitoare despre Lună
13:37, 09 Apr 2026
Conferință de presă din spațiu. Echipajul Artemis II anunță că va reveni pe Pământ cu „bunătăți”: Noi descoperiri uluitoare despre Lună
MISIUNE SPAȚIALĂ Incident între Trump și echipajul Artemis: Astronauții au refuzat să-i răspundă președintelui
17:21, 08 Apr 2026
Incident între Trump și echipajul Artemis: Astronauții au refuzat să-i răspundă președintelui
Mediafax
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Digi24
O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și sancționarea altor membri
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Mediafax
Pași decisivi pentru finalizarea Autostrăzii Sibiu - Pitești
Click
Minivacanța de 1 Mai vine cu frig și ploi. Cum va fi vremea până la final de mai
Digi24
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
Cancan.ro
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Au mers 22.000 de km prin junglă și deșert cu... o mașină cu trei roți!
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Iată tot ce poate spune accentul despre tine!
ULTIMA ORĂ Alexandru Rogobete face bilanțul celor 10 luni de mandat în fruntea Ministerului Sănătății. Ce lasa „moștenire”
12:32
Alexandru Rogobete face bilanțul celor 10 luni de mandat în fruntea Ministerului Sănătății. Ce lasa „moștenire”
Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de titlurile alarmiste apărute în presă despre starea lui de sănătate. Artistul e cu zâmbetul pe buze și în afara oricărui pericol
12:24
Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de titlurile alarmiste apărute în presă despre starea lui de sănătate. Artistul e cu zâmbetul pe buze și în afara oricărui pericol
ULTIMA ORĂ 10.000 de românce cu probleme de infertilitate primesc bani de la stat pentru tratamente
12:18
10.000 de românce cu probleme de infertilitate primesc bani de la stat pentru tratamente
NEWS ALERT Reacția lui Pedro Sánchez după informațiile că Washingtonul ia în considerare suspendarea Spaniei din NATO. Premierul face primele declarații de la summitul UE din Cipru
12:11
Reacția lui Pedro Sánchez după informațiile că Washingtonul ia în considerare suspendarea Spaniei din NATO. Premierul face primele declarații de la summitul UE din Cipru
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan, întâmpinat de preşedintele Republicii Cipru la reuniunea informală a Consiliului European
12:09
Nicuşor Dan, întâmpinat de preşedintele Republicii Cipru la reuniunea informală a Consiliului European
JUSTIȚIE Filipine: Rodrigo Duterte va fi judecat la Curtea Penală Internațională. Fostul președinte este acuzat de crime împotriva umanității
12:08
Filipine: Rodrigo Duterte va fi judecat la Curtea Penală Internațională. Fostul președinte este acuzat de crime împotriva umanității

