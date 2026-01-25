Horoscopul pentru săptămâna 25 – 31 ianuarie 2026. Astrologul Alina Bădic a oferit previziunile astrale pentru următoarele zile

Astrologul Alina Bădic a prezentat sâmbătă, la B1 TV, predicțiile astrale pentru săptămâna 25 – 31 ianuarie 2026. Nativii au aflat, astfel, ce le rezervă horoscopul pentru următoarele zile.

„Răscolirea tuturor evenimentelor trecute la nivel de matrice. Înțelegem sau nu mesajul care ni se adresează? Ce trebuie să facem în această buclă 26 ianuarie – 20 februarie? Ce se întâmplă, de fapt, la această intrare simultană a lui Saturn și Neptun pe primele grade din semnul Berbecului. Vom discuta și despre România, povestea României în 2026. Înțelege sau nu, România, misiunea ce i se încredințează? Această misiune spirituală religioasă a fost pornită pe 24 ianuarie 1859. Unde este contradicția și unde este misterul? Ce anume putem descifra anul acesta, ce forță adversă s-a opus și de ce?”, a spus Alina Bădic la începutul emisiunii.

Berbec

Neptun intră în semnul lor și, teoretic, Berbecii sunt beneficiarii, mai mult decât alte zodii a acestei formule frumoase și foarte puternice. Pentru nativii Berbec este foarte important cum vor primi această zi. Pentru acești nativi, astrologul are următorul mesaj: „Lecția învățată. Lecția neînvățată. Lecția predată…”

Taur

Pentru Tauri există această intrare a lui Neptun, care presupune foarte multă puritate, curățenie pentru toate zodiile. Este extraordinar de util să aveți această zi de duminică, 25 ianuaroe, de liniște totală. Pentru acești nativi vom ava trei elemente: „Puterea. Averea. Durerea…”

Gemeni

Pentru Gemeni avem următoarea situație, formată din trei elemente: „Ai trecut pe aici. Ai rămas aici. Te întorci aici”

Rac

Pentru Raci avem tot trei elemente, foarte interesante: „Nu vreau. Nu simt. Nu pot”. Ce înseamnă acest lucru? „Nu vreau” este o contradicție în viața pe care trebuie să o rezolve… „Nu simt” – aici, a nu face ceea ce nu simți este cu dus și întors pentru nativii Rac… „Nu pot” este zona de potențial. S-ar putea să vă simțiți lipsiți de potențial, acolo unde aveți cel mai mult…

Leu

Pentru Lei avem o formulă foarte clară formată tot din trei elemente: „Am Greșit. Am iubit. Am izbutit”. „Am greșit” – zona de eșec care se cere evaluată… „Am iubit” este zona de abandon pe care o vor reevalua. Este vorba despre zonele în care oamenii dragi i-au abandonat dar și … „Am izbutit” este zona legată de reușită!

Fecioară

Nu uitați de visul din această seară, sunt nopți foarte puternice ca și mesajele pe care le primim înainte de intrarea lui Neptun în semnul Berbecului. Evaluarea este următoarea: „Eu știu sau am crezut că știu. Eu nu știu, dar ceva tot știu. Oare eu știu sau mă prefac că știu…”

Balanță

„Pentru Balanțe avem trei elemente: „Răbdare. Eliberare. Stupoare”. „Răbdare” pentru că mai este foarte puțin până când acești nativi vor avea un început în ceva ce au așteptat foarte mult timp. Acum s-ar putea să aveți o realizare… „Eliberare” pentru că se vor elibera de anumite elemente. Vom vedea mulți nativi din Balanță care, pur si simplu, nu mai vor să aibă de-a face cu anumite persoane si situații.„Stupoare” în sensul în care s-ar putea să le apară în fața ochilor cineva și acești nativi să spună… «A, deci ăsta era!»”. Adică, o situație ușor șocantă în care să realizeze că o persoană este total opusul a ceea ce credeau ei.

Scorpion

„Pentru Scorpioni avem următoarele elemente: „A venit. A plecat. M-a părăsit”. Pentru formula „A venit”, acești nativi trebuie să înțeleagă care sunt persoanele care au tot venit și și-au adus aportul în viața lor … „A plecat» sunt persoanele care au plecat și ele vor fi onorate. Vom vedea mulți Scorpioni care se vor gândi cu drag la persoanele care au plecat din viața lor…„M-a părăsit” trebuie să evalueze persoanele care au dispărut. Trebuie să înțeleagă matricea: de ce tot apar și dispar persoane din viața lor…”

Săgetător

„Pentru nativii Săgetător avem și aici un triplu element. Și nativii Săgetător trebuie să-și examineze visele pentru că vin cu mesaje incredibile. Acest triplu următorul: „Pariez, Nu pariez. Mă dezic de acest pariu…”

Capricorn

Pentru Carpricorni avem tot trei elemente. Capricornii se poziționează, acum, în fața unor persoane care au avut un rol important în viața lor și încep să comunice cu acestea. Aceste elemente sunt: „Tu da. Tu nu. La tine mă mai gândesc…”

Vărsător

„Pentru Vărsători avem această matrice cu foarte multe planete în semnul dumneavoastră. Este o matrice foarte puternică, jumătate dintre planete găsindu-se în semnul Vărsătorului: Marte, Pluto, Soare, Mercur și Venus. Atunci când avem conjuncție Soare – Pluto este un moment care avantajează concentrarea. Pentru nativii Vărsător cele trei elemente sunt: „Am spus. Am promis. Am negat…”

Pești

„Pentru Pești acest portal este foarte activ, până pe 20 februarie. Pentru ei sunt următoarele elemente: „Văd clar. Văd în ceață. Nu văd…”

