Cuba cedează sub presiunea lui Trump. Președintele Díaz-Canel recunoaște că poartă discuții cu SUA pentru a evita „o criză existențială”

13 mart. 2026, 18:07, Știri externe
Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a confirmat vineri că guvernul său a inițiat discuții cu Statele Unite, o schimbare majoră de poziție a țării pe fondul unei crize economice și energetice fără precedent, scrie The Wall Street Journal.

„Oficialii cubanezi au purtat recent discuții cu reprezentanți ai guvernului Statelor Unite pentru a căuta, prin dialog, o posibilă soluție la diferențele bilaterale care există între cele două națiuni ale noastre”, a declarat liderul cubanez într-o rară conferință de presă televizată la Havana. „Aceste discuții au avut ca scop găsirea de soluții prin dialog la diferențele bilaterale care există între cele două națiuni ale noastre.”

Regimul de la Havana se confruntă în prezent cu o situație critică ce amenință stabilitatea statului. Cuba nu a mai primit nicio livrare de petrol în ultimele trei luni din cauza „blocadei energetice” impuse de SUA, care vizează țările terțe care furnizează combustibil insulei. Întreruperea livrărilor de petrol impusă de SUA a dus la limită economia defectuoasă a insulei, deoarece Cuba produce doar aproximativ 40% din necesarul său de combustibil.

Lipsa combustibilului a dus la pene de curent masive în unele zone, la oprirea traficului public, la amânarea a zeci de operații chirurgicale și la întreruperea serviciilor de salubrizare și apă. Mai mult, funcționarii guvernamentali au fost concediați, prețurile la benzină au crescut vertiginos, iar locuitorii se luptă să-și împiedice mâncarea să se strice în timpul întreruperilor de curent care uneori durează mai mult de o zi. Deteriorarea condițiilor de viață a alimentat proteste tot mai numeroase și a forțat guvernul să caute o soluție de dialog cu Washingtonul pentru prima dată în mod public.

Cuba nu a primit niciun transport de petrol de trei luni, potrivit lui Díaz-Canel. Aceasta a creat ceea ce el a numit o criză umanitară pe insulă, unde unele provincii au rămas fără capacitatea de a pompa apă în locuințe din cauza lipsei de energie electrică.

Donald Trump: Cuba „își trăiește ultimele ore”

După ce Nicolás Maduro a fost înlăturat de la putere din Venezuela, Washingtonul a adoptat o strategie de presiune maximă. Donald Trump a anunțat în trecut de mai multe ori că regimul de la Havana „își trăiește ultimele ore”. Administrația americană ceruse Cubei să facă un acord „înainte de a fi prea târziu”.

Luni, la o conferință de presă organizată în Florida, Donald Trump a lansat posibilitatea unei „preluări amiabile” a Cubei, o ipoteză pe care a lansat-o încă de la începutul anului.

