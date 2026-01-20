Prima pagină » HOROSCOP » Zodia stigmatizată de rune pe final de ianuarie 2026. Mihai Voropchievici: „Capul sus, nu vă descurajați”

20 ian. 2026, 16:15, HOROSCOP
Mihai Voropchievici prezintă horoscopul rune 19-25 ianuarie 2026, care vine cu o perioadă interesantă pentru toți nativii.

Veștile sunt mixte, bune, rele, cu toții trebuie să trecem peste obstacole. Deși este săptămâna speranței, provocările nu vor înceta să apară.

Cei care primesc vești proaste nu trebuie să se descumpănească!

Zodia Scorpion, vizată de stigmatizare

O singură zodie va avea îndeosebi unele probleme: Scorpion. Nativii Scorpion se află sub incidența Runei Wyrd, care accentuează misterul în săptămâna 19-25 ianuarie 2026.

Deși veștile nu sunt tocmai bune, ele au și o parte fericită și anume că Scorpionii vor ieși mai puternici din această luptă.

În lupta lor cu stigmatizarea, nu trebuie să se lase descurajați, au datoria să-și dozeze exemplar resursele și mai ales… NU trebuie să-și piardă cumpătul!

Sfatul de suflet al celebrului Mihai Voropchievici este unul singur: Capul sus, dragi Scorpioni, deoarece, uneori, este mai bine să atingi „latura de jos” a existenței, pentru a renaște din „cenușă”, ca Pasărea Phoenix.

Citiți horoscopul Rune complet cu Mihai Voropchievici pe livetext.ro

