Prima pagină » Actualitate » Alunecarea de teren de la Slatina este în continuare activă. Pământul stă să înghită străzile din zona calmitată

Alunecarea de teren de la Slatina este în continuare activă. Pământul stă să înghită străzile din zona calmitată

Elena Ailuţoaei
13 mart. 2026, 18:01, Actualitate

Aluncarea de teren din Slatina avansează zilnic. De la producerea acesteia și până acum a avansat cu 4 metri. Mai este foarte puțin până când pământul va bloca strada. Două locuințe au fost deja afectate, iar dacă lucrurile se vor desfășura ca până acum și pământul va continuă să o ia la vale ar putea fi afectată și o a treia casă. Șapte locuințe au fost deja evacuate.

Vineri a fost instituit din nou comitetul pentru situații de urgență și o comisie formată din reprezentanții ai prefecturii și isu au mers din casă în casă și au făcut evaluarea pagubelor. Alerta este activă în continuare.

Comisia va întocmi un raport-sinteză, care va fi analizat și aprobat de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt și va fi transmis autorităților centrale competente, cu atribuții în domeniu.

25 de persoane sunt evacuate de o săptămână din case, dar situația este periculoasă și pentru trecători.

„Alunecarea de teren este în evoluție încă din data de 4 martie. Această este monitorizată permanent. Așa cum rezultă din măsurătoriile executate de colegii mei, pe zona în care este cea mai afectat, de plasare este de aproximativ 4 metri. Echipajele noastre se află în teren începând cu data de 4 martie. monitorizează situaţia permanent şi sprijină misiune dacă se nevoie de pentru evacuare”, spune Sincron Alin Băsășteanu- purtător de cuvânt ISU OLT.

Case constuite fără autorizație

La baza dealului sunt construite mai multe case, fără autorizație însă. Șapte dintre acestea sunt în pericol să se facă una cu pământul. Deja la fiecare poartă este pusă câte o informare prin care locuitorilor le este interzis accesul.

„Am mers pe teren în cele șapte locuințe afectate. A constat gradul de afectare al fiecărei locuințe. O să întocmim un process verbal, un raport centralizator. O să-l prezentăm comitetului județean pentru situații de urgență în vederea analizării și supunerii aprobării SItuația este gravă. Se vede că valul de pământ amenință cele șapte gospodării „, spune Teodor Rădoi-consilier Instituția Prefectului Olt.

Pentru a stabiliza dealul, Primăria Slatina trebuie să contacteze experți care să evalueze situația și să găsească soluții tehnice. Potrivit primarului, achiziția este în desfășurare și până la expertizare, zona rămâne sub monitorizarea comitetului județean pentru situații de urgență.

Recomandarea video

Citește și

În plină austeritate, ministerele conduse de USR primesc mai mulți bani. Bolojan le-a crescut bugetele și cu 70% în unele cazuri. La Sănătate, bugetul a fost tăiat cu 12%. Gândul prezintă cifrele
18:47
În plină austeritate, ministerele conduse de USR primesc mai mulți bani. Bolojan le-a crescut bugetele și cu 70% în unele cazuri. La Sănătate, bugetul a fost tăiat cu 12%. Gândul prezintă cifrele
FLASH NEWS Cuba cedează sub presiunea lui Trump. Președintele Díaz-Canel recunoaște că poartă discuții cu SUA pentru a evita „o criză existențială”
18:07
Cuba cedează sub presiunea lui Trump. Președintele Díaz-Canel recunoaște că poartă discuții cu SUA pentru a evita „o criză existențială”
MESAJ Zelenski și Macron critică decizia lui Donald Trump de a ridica sancțiunile pentru Rusia: „Ridicarea sancțiunilor nu ajută la pace”
17:23
Zelenski și Macron critică decizia lui Donald Trump de a ridica sancțiunile pentru Rusia: „Ridicarea sancțiunilor nu ajută la pace”
SPORT Costel Gâlcă ANUNȚĂ înaintea derby-ului cu Dinamo. „E o șansă de a intra în istoria clubului”
17:20
Costel Gâlcă ANUNȚĂ înaintea derby-ului cu Dinamo. „E o șansă de a intra în istoria clubului”
COMERȚ Leguma din piețe care a devenit aproape un lux pentru români. Costă acum cât două kilograme de carne
17:12
Leguma din piețe care a devenit aproape un lux pentru români. Costă acum cât două kilograme de carne
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 14: Armata americană confirmă că șase militari au fost uciși, după ce un avion s-a prăbușit în vestul Irakului
17:11
🚨 Lupte în Orient, ziua 14: Armata americană confirmă că șase militari au fost uciși, după ce un avion s-a prăbușit în vestul Irakului

Cele mai noi

Trimite acest link pe