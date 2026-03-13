Alunecarea de teren de la Slatina este în continuare activă. Pământul stă să înghită străzile din zona calmitată

Aluncarea de teren din Slatina avansează zilnic. De la producerea acesteia și până acum a avansat cu 4 metri. Mai este foarte puțin până când pământul va bloca strada. Două locuințe au fost deja afectate, iar dacă lucrurile se vor desfășura ca până acum și pământul va continuă să o ia la vale ar putea fi afectată și o a treia casă. Șapte locuințe au fost deja evacuate.

Vineri a fost instituit din nou comitetul pentru situații de urgență și o comisie formată din reprezentanții ai prefecturii și isu au mers din casă în casă și au făcut evaluarea pagubelor. Alerta este activă în continuare.

Comisia va întocmi un raport-sinteză, care va fi analizat și aprobat de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt și va fi transmis autorităților centrale competente, cu atribuții în domeniu.

25 de persoane sunt evacuate de o săptămână din case, dar situația este periculoasă și pentru trecători.

„Alunecarea de teren este în evoluție încă din data de 4 martie. Această este monitorizată permanent. Așa cum rezultă din măsurătoriile executate de colegii mei, pe zona în care este cea mai afectat, de plasare este de aproximativ 4 metri. Echipajele noastre se află în teren începând cu data de 4 martie. monitorizează situaţia permanent şi sprijină misiune dacă se nevoie de pentru evacuare”, spune Sincron Alin Băsășteanu- purtător de cuvânt ISU OLT.

Case constuite fără autorizație

La baza dealului sunt construite mai multe case, fără autorizație însă. Șapte dintre acestea sunt în pericol să se facă una cu pământul. Deja la fiecare poartă este pusă câte o informare prin care locuitorilor le este interzis accesul.

„Am mers pe teren în cele șapte locuințe afectate. A constat gradul de afectare al fiecărei locuințe. O să întocmim un process verbal, un raport centralizator. O să-l prezentăm comitetului județean pentru situații de urgență în vederea analizării și supunerii aprobării SItuația este gravă. Se vede că valul de pământ amenință cele șapte gospodării „, spune Teodor Rădoi-consilier Instituția Prefectului Olt.

Pentru a stabiliza dealul, Primăria Slatina trebuie să contacteze experți care să evalueze situația și să găsească soluții tehnice. Potrivit primarului, achiziția este în desfășurare și până la expertizare, zona rămâne sub monitorizarea comitetului județean pentru situații de urgență.

