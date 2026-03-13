Preparatele care au devenit tot mai căutate, în post. Ce preferă românii în aceste perioade de abstinență alimentară 

Suntem în plin post al Paștelui și, în această perioadă, inclusiv restaurantele şi cafenelele s-au adaptat. Pe lângă preparatele tradiţionale în meniuri găsim burger vegan şi baklavale pentru iubitorii de dulciuri.

Bucătarii spun că încearcă să ofere variante diferite astfel încât şi în această perioadă clienţii să aibă opţiuni atunci când ies în oraş.

„Din ce în ce tot mai multe persoane vin şi spun că ţin post şi atunci preferă preparatele pe bază de lapte vegetal. În special latte-urile şi matcha latte-ul. Avem aici cele mai cerute trei băuturi pe perioada postului: matcha latte, latte-ul clasic şi fresh”, a declarat Andreea Corob, proprietară de cafenea.

Medicii atrag, însă, atenția că astfel de preparate trebuie consumate cu moderație, potrivit Observator TV.

„Pentru că sunt până la urmă alimente care pot să îngraşe şi ne trezim la finalul postului cu câteva kg bune în plus deşi suntem oarecum conştienţi să zicem aşa că noi am mâncat de post nu am mâncat prostii”, explică Anca Bodislav, medic nutriţionist.

Mai mult, ca să trecem cu bine de cele 7 săptămâni de post, legumele şi fructele proaspete nu trebuie să lipsească de la nicio masă.

