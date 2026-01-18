Prima pagină » Actualitate » 2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare zodie din calendarul chinezesc

2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare zodie din calendarul chinezesc

Bianca Dogaru
18 ian. 2026, 06:30, Actualitate
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare zodie din calendarul chinezesc

Pe 17 februarie 2026, calendarul chinezesc face o schimbare importantă: Anul Șarpelui de Lemn se încheie și începe Anul Calului de Foc. Este un an rar, care apare odată la 60 de ani, și care vine cu o energie intensă, greu de ignorat. Pentru mulți, este un an al extremelor cu mișcări rapide, transformări bruște, dar și oportunități uriașe. 

Sursa foto: Envato

În astrologia chineză, fiecare an este definit de combinația dintre un animal zodiacal și unul dintre cele cinci elemente: lemn, foc, pământ, metal și apă. Calul este deja asociat cu focul, iar în 2026 acest element se dublează. Rezultatul este așa-numitul „foc dublu”, un simbol al pasiunii, al schimbării accelerate și al deciziilor care nu mai pot fi amânate.

Această energie este amplificată și mai mult de feng shui. Din 2024, lumea se află în „Perioada 9”, o etapă de 20 de ani dominată tot de foc. Este o perioadă care vorbește despre distrugerea a ceea ce nu mai funcționează, dar și despre creație, reinventare și începuturi curajoase. Nu întâmplător, Anul Calului de Foc mai este numit și Anul Calului Roșu, fiindcă roșul este culoarea focului, a forței și a avertismentului.

Evenimentele petrecute sub semnul Calului de Foc

Istoria arată că anii Calului de Foc nu au fost liniștiți. În 1966, ultimul astfel de an, China a intrat în Revoluția Culturală, o perioadă de haos și violență. Cu 60 de ani mai devreme, în 1906, un cutremur devastator a lovit San Francisco. Aceste exemple au alimentat superstițiile legate de așa-numita „Calamitate a Calului Roșu”, mai ales că 2026 va fi urmat de un alt an „roșu”, Anul Oii de Foc, în 2027.

Sursa foto: AFP

Totuși, povestea nu este doar despre distrugere. Aceeași energie intensă a adus și progrese spectaculoase. În 1966, Uniunea Sovietică a reușit prima aselenizare fără echipaj uman, iar SUA au finalizat programul Gemini, un pas crucial spre misiunile Apollo. Chiar și în sport, acel an a rămas memorabil: Anglia a câștigat singura sa Cupă Mondială de fotbal.

Sursa foto: AFP

De aici apare ideea că Anul Calului de Foc nu distruge fără sens, ci forțează lumea să se miște înainte. Mulți ghicitori vorbesc deja despre descoperiri importante în tehnologie, inteligență artificială și medicină. Este un an care-i favorizează pe cei curajoși, pe cei dispuși să riște și să iasă din tipare.

Pentru cei născuți în Anul Calului, 2026 este însă un an sensibil. Conform tradiției, ei intră în conflict cu tai sui, spiritul protector al anului. Asta înseamnă instabilitate, mai ales în relații de sănătate, dar și șanse reale de progres profesional. Este un an bun pentru muncă, învățare și afirmare, dar care cere prudență în viața personală și atenție la semnalele corpului.

Cum se va reflecta 2026 asupra fiecărei zodii chinezești, în funcție de anul nașterii

  • Cal (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) – va fi un an sensibil, cu instabilitate în relații și sănătate, dar cu oportunități reale în carieră.
  • Oaie (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – va fi un an prosper, cu noroc la locul de muncă și sprijin.
  • Maimuță (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) – succes în carieră și finanțe, cu oportunități de călătorii sau investiții.
  • Cocoș (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) – an favorabil pentru carieră și finanțe, cu evenimente fericite în familie.
  • Câine (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) – un an liniștit și stabil, cu succes și productivitate. 
  • Porc (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) – dezvoltare în carieră și afaceri, cu binefăcători aproape. 
  • Șobolan (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) – aventuri și noroc în carieră.
  • Bou (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) – provocări în relații și succes profesional.
  • Tigru (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) – an excelent pentru avere și carieră.
  • Iepure (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) – relații instabile, dar bogăție și succes. 
  • Dragon (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) – răsplata muncii depuse, promovări și creșteri salariale.
  • Șarpe (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) – an de expansiune și auto-perfecționare.

Anul Calului de Foc este, în esență, o poveste despre viteză și foc interior. Poate aduce tensiuni, rupturi și momente dificile, dar și salturi spectaculoase înainte. Pentru cei care știu să își păstreze echilibrul și să folosească energia în mod conștient, 2026 poate deveni un an al transformării profunde.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Adio, dietă forțată! Suedia rescrie regulile: obezitatea, tratată oficial ca o boală a creierului în 2026
05:45
Adio, dietă forțată! Suedia rescrie regulile: obezitatea, tratată oficial ca o boală a creierului în 2026
SĂNĂTATE Sala de fitness din fața casei: cercetătorii de la Harvard dezvăluie câte calorii arzi la lopată
05:30
Sala de fitness din fața casei: cercetătorii de la Harvard dezvăluie câte calorii arzi la lopată
SĂNĂTATE Vestea cercetătorilor care schimbă totul: plictiseala, „superputerea” ascunsă a creierului tău
05:10
Vestea cercetătorilor care schimbă totul: plictiseala, „superputerea” ascunsă a creierului tău
NEWS ALERT Tensiuni puternice între UE și SUA din cauza Groenlandei. Europenii convoacă pentru astăzi o reuniune de urgență a ambasadorilor și amenință SUA cu ruperea acordului comercial
01:28
Tensiuni puternice între UE și SUA din cauza Groenlandei. Europenii convoacă pentru astăzi o reuniune de urgență a ambasadorilor și amenință SUA cu ruperea acordului comercial
BREAKING NEWS 🚨 România a fost invitată de Donald Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace. Dezvăluire Bloomberg: Trump cere 1 miliard de dolari țărilor care vor să fie membre permanente ale Consiliului pentru Pace, o „alternativă” la ONU
23:18
🚨 România a fost invitată de Donald Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace. Dezvăluire Bloomberg: Trump cere 1 miliard de dolari țărilor care vor să fie membre permanente ale Consiliului pentru Pace, o „alternativă” la ONU
INEDIT Cântăreața creată cu ajutorul AI de care toți românii s-au îndrăgostit. Lolita face furori cu vocea ei
19:56
Cântăreața creată cu ajutorul AI de care toți românii s-au îndrăgostit. Lolita face furori cu vocea ei
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
Cancan.ro
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Noua formulă de calcul a vechimii în muncă: actualele reguli, explicate pas cu pas
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Ce trebuie să faci dacă nu vrei ca Inteligența Artificială să-ți citească e-mailurile din Gmail? E simplu și rapid!
IMOBILIARE Piața imobiliară a României în 2026, sub presiunea fiscală și economică. Lecția bulgară: Piața imobiliară de la Sofia este în plină expansiune, prețurile au crescut cu 156% în ultimii 10 ani
06:00
Piața imobiliară a României în 2026, sub presiunea fiscală și economică. Lecția bulgară: Piața imobiliară de la Sofia este în plină expansiune, prețurile au crescut cu 156% în ultimii 10 ani
CONTROVERSĂ Europa ar trebui să se pregătească pentru anexarea Groenlandei și sfârșitul NATO. „Impotența geopolitică crescândă a europenilor devine o problemă”
05:00
Europa ar trebui să se pregătească pentru anexarea Groenlandei și sfârșitul NATO. „Impotența geopolitică crescândă a europenilor devine o problemă”
INEDIT Marte, planeta roșie sau planeta albastră? Unul dintre cele mai fascinante mituri ale Universului este pe cale să se detrame
05:00
Marte, planeta roșie sau planeta albastră? Unul dintre cele mai fascinante mituri ale Universului este pe cale să se detrame
PORTRET Povestea celui mai dur om din Venezuela. I se spune „Pablo Escobar” al Caracasului și fi încercat să-l asasineze pe Marco Rubio
05:00
Povestea celui mai dur om din Venezuela. I se spune „Pablo Escobar” al Caracasului și fi încercat să-l asasineze pe Marco Rubio
LIFESTYLE Ce alimente trebuie să eviți dacă vrei să trăiești 100 de ani. Sfaturile specialiștilor
22:41
Ce alimente trebuie să eviți dacă vrei să trăiești 100 de ani. Sfaturile specialiștilor
LIFESTYLE Evită să ții aceste alimente pe ușa congelatorului. Înghețata se numără printre ele
21:33
Evită să ții aceste alimente pe ușa congelatorului. Înghețata se numără printre ele

Cele mai noi

Trimite acest link pe