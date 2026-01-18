2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare zodie din calendarul chinezesc

Pe 17 februarie 2026, calendarul chinezesc face o schimbare importantă: Anul Șarpelui de Lemn se încheie și începe Anul Calului de Foc. Este un an rar, care apare odată la 60 de ani, și care vine cu o energie intensă, greu de ignorat. Pentru mulți, este un an al extremelor cu mișcări rapide, transformări bruște, dar și oportunități uriașe.

În astrologia chineză, fiecare an este definit de combinația dintre un animal zodiacal și unul dintre cele cinci elemente: lemn, foc, pământ, metal și apă. Calul este deja asociat cu focul, iar în 2026 acest element se dublează. Rezultatul este așa-numitul „foc dublu”, un simbol al pasiunii, al schimbării accelerate și al deciziilor care nu mai pot fi amânate.

Această energie este amplificată și mai mult de feng shui. Din 2024, lumea se află în „Perioada 9”, o etapă de 20 de ani dominată tot de foc. Este o perioadă care vorbește despre distrugerea a ceea ce nu mai funcționează, dar și despre creație, reinventare și începuturi curajoase. Nu întâmplător, Anul Calului de Foc mai este numit și Anul Calului Roșu, fiindcă roșul este culoarea focului, a forței și a avertismentului.

Evenimentele petrecute sub semnul Calului de Foc

Istoria arată că anii Calului de Foc nu au fost liniștiți. În 1966, ultimul astfel de an, China a intrat în Revoluția Culturală, o perioadă de haos și violență. Cu 60 de ani mai devreme, în 1906, un cutremur devastator a lovit San Francisco. Aceste exemple au alimentat superstițiile legate de așa-numita „Calamitate a Calului Roșu”, mai ales că 2026 va fi urmat de un alt an „roșu”, Anul Oii de Foc, în 2027.

Totuși, povestea nu este doar despre distrugere. Aceeași energie intensă a adus și progrese spectaculoase. În 1966, Uniunea Sovietică a reușit prima aselenizare fără echipaj uman, iar SUA au finalizat programul Gemini, un pas crucial spre misiunile Apollo. Chiar și în sport, acel an a rămas memorabil: Anglia a câștigat singura sa Cupă Mondială de fotbal.

De aici apare ideea că Anul Calului de Foc nu distruge fără sens, ci forțează lumea să se miște înainte. Mulți ghicitori vorbesc deja despre descoperiri importante în tehnologie, inteligență artificială și medicină. Este un an care-i favorizează pe cei curajoși, pe cei dispuși să riște și să iasă din tipare.

Pentru cei născuți în Anul Calului, 2026 este însă un an sensibil. Conform tradiției, ei intră în conflict cu tai sui, spiritul protector al anului. Asta înseamnă instabilitate, mai ales în relații de sănătate, dar și șanse reale de progres profesional. Este un an bun pentru muncă, învățare și afirmare, dar care cere prudență în viața personală și atenție la semnalele corpului.

Cum se va reflecta 2026 asupra fiecărei zodii chinezești, în funcție de anul nașterii

Cal (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) – va fi un an sensibil, cu instabilitate în relații și sănătate, dar cu oportunități reale în carieră.

Oaie (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – va fi un an prosper, cu noroc la locul de muncă și sprijin.

Maimuță (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) – succes în carieră și finanțe, cu oportunități de călătorii sau investiții.

Cocoș (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) – an favorabil pentru carieră și finanțe, cu evenimente fericite în familie.

Câine (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) – un an liniștit și stabil, cu succes și productivitate.

Porc (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) – dezvoltare în carieră și afaceri, cu binefăcători aproape.

Șobolan (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) – aventuri și noroc în carieră.

Bou (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) – provocări în relații și succes profesional.

Tigru (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) – an excelent pentru avere și carieră.

Iepure (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) – relații instabile, dar bogăție și succes.

Dragon (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) – răsplata muncii depuse, promovări și creșteri salariale.

Șarpe (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) – an de expansiune și auto-perfecționare.

Anul Calului de Foc este, în esență, o poveste despre viteză și foc interior. Poate aduce tensiuni, rupturi și momente dificile, dar și salturi spectaculoase înainte. Pentru cei care știu să își păstreze echilibrul și să folosească energia în mod conștient, 2026 poate deveni un an al transformării profunde.

