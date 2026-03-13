Prima pagină » Actualitate » O femeie din Suceava s-a căsătorit de două ori în şase luni, fără să divorțeze niciodată. Acum este cercetată pentru bigamie

13 mart. 2026, 18:10, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

O femeie din Suceava este acuzată de bigamie, după ce s-a căsătorit de două ori în şase luni, fără să divorţeze niciodată. Ea a afirmase în faţa ofiţerului de stare civilă că nu exista nicio piedică legală pentru cea de a doua căsătorie, deşi prima nu fusese încheiată în mod legal.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au anunţat, vineri, printr-un comunicat de presă, că femeia a fost trimisă în judecată pentru fals în declaraţii şi bigamie, aceasta fiind cercetată în libertate.

FOTO – Caracter ilustrativ

„La data de 14.02.2004, inculpata majoră, care în acea perioadă domicilia pe raza municipiului Arad, jud. Arad, s-a căsătorit într-o localitate din judeţul Vrancea. La data de 25.07.2024, inculpata, deşi avea o căsătorie încheiată la data de 14.02.2004 în judeţul Vrancea, căsătorie care nu a fost desfăcută, s-a prezentat la o primărie din zona rurală a judeţului Suceava împreună cu persoana cu care intenţiona să se căsătorească, împrejurare în care a dat declaraţie de căsătorie în cuprinsul căreia s-a menţionat, de către ofiţerul de stare civilă, că nu există nicio piedică legală pentru încheierea căsătoriei. Ulterior, la data de 04.08.2024, fiind îndeplinite aceste formalităţi, inculpata s-a căsătorit”, au precizat procurorii, citați de Observator TV.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe