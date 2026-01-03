Prima pagină » Diverse » În 1981, Katrice, în vârstă de doi ani, a dispărut fără urmă dintr-un supermarket din Germania. După 45 de ani, sora ei cere să se facă dreptate

03 ian. 2026, 15:15, Diverse
Katrice Lee avea doar doi anișori, când a dispărut dintr-un supermarket, în Germania, în 1981.

Sora ei, Natasha Walker, își aduce aminte cu durere despre ziua fatidică și caută răspunsuri, după decenii întregi de căutări, scrie independent.co.uk.

După ce un preot i-a spus Natashei Walker, care avea atunci șapte ani, că, dacă se va ruga în fiecare noapte la Dumnezeu, El o va aduce pe Katrice înapoi, copila a urmat sfatul timp de câteva luni.

„Crede-mă, că te rogi foarte mult, dar Dumnezeu nu a adus-o înapoi pe sora mea”, a povestit femeia pentru The Independent.

A dispărut în 30 de secunde

În 1981, familia Lee a celebrat a doua zi de naștere a fiicei lor, Katrice, lângă o bază militară din Germania, unde tatăl ei, Richard, din Hartlepool, era detașat.

Katrice se afla în supermarketul Naafi, alături de mama ei, Sharon și o mătușă, când a dispărut fără urmă.

„A fost vorba de 30 de secunde, cât au întors capul, iar Katrice a dispărut”, a povestit Walker.

Mama ei a început să o caute și să o strige pe fiica ei, dar nici urmă de copilaș. Prima amintire a lui Walker cu privire la dispariția surorii ei a fost momentul în care tatăl a venit acasă și a anunțat dispariția. Mama ei urla de durere.

„Nu am înțeles, eu aveam doar șapte ani, dacă pierzi o păpușă, apare ea undeva”.

Doamna Walker și-a căutat fiica săptămâni în șir, prin vecini, dar nu a găsit-o. „Polițiștii au spus că micuța Katrice a fugit pe ușă, a ajuns în parcare, apoi în niște tufișuri, după care a sărit în apă și s-a înecat”, a povestit Walker.

„Nu renunțăm”

La peste 40 de ani de la dispariția Katricei, evenimentul încă afectează familia. O femeie a fost chiar încarcerată după ce a hărțuit familia din cauza dispariției fetiței și alta a fost condamnată pentru că s-a dat drept copilul dispărut pe rețelele de socializare.

„Mama mea încă se teme pentru mine, dacă plec, chiar și cu soțul meu”, a spus Walker.

Femeia crede că sora ei a fost răpită. „Într-o lume ideală, eu aș fi crezut că ar fi dus o viață ideală… Dar nu este cazul. Trăim cu speranța, pentru că, dacă nu ai asta, nu ai nimic. Și nu suntem gata să renunțăm”.

„Katrice Lee avea doar doi ani când a dispărut și zeci de ani mai târziu, familia încă o caută și are numeroase întrebări fără răspuns. Timpul nu diminuează nevoia de adevăr, nici durerea de a nu ști. Suntem alături de familia lui Katrice și vom continua să o susținem – cu informații, cu tot ce este necesar să ne asigurăm că acest caz nu va fi dat uitării. Katrice contează și vom rămâne alături de familie oricât este nevoie”, a spus Amy Walker, din cadrul Missing People.

Cele mai noi