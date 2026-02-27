Prima pagină » Social » De ce este bine să îți repornești telefonul cel puțin o dată pe săptămână 

27 feb. 2026, 16:40, Social
Smartphone-ul a devenit device-ul indispensabil pentru oameni, îl purtăm cu noi peste tot și îl folosim atât la serviciu, cât și acasă. Deși ne amintim să actualizăm mereu aplicațiile, majoritatea utilizatorilor uită un pas esențial pentru buna funcționare și pentru întreținere: repornirea telefonului.  

Potrivit Ziarulromânesc, o simplă resetare poate părea banală, însă oferă beneficii surprinzătoare pentru performanță și stabilitatea dispozitivului.  

Cât de des este bine să repornești telefonul 

O simplă resetare presupune repornirea telefonului fără a șterge date personale, spre deosebire de resetarea completă sau la setările din fabrică. În timpul repornirii, sistemul de operare, conexiunile WLAN, SIM și USB se opresc și se repornesc, memoria RAM este curățată. Iar aplicațiile care rulează în fundal se închid temporar. Experții spun că această operațiune poate rezolva erori minore și probleme de funcționalitate, chiar dacă nu crește direct performanța dispozitivului. 

O repornire contribuie la stabilitatea și sănătatea sistemului, optimizează memoria și previne blocările temporare. De asemenea, oferă și o oportunitate de pauză digitală, reduce timpul petrecut constant în fața ecranului, iar asta poate duce la efecte pozitive asupra sănătății mintale. Chiar și producătorii, precum Samsung, recomandă repornirea zilnică sau săptămânală, mai ales dacă telefonul se blochează sau rulează lent.  

Atât dispozitivele Android, cât și cele Apple permit programarea repornirilor automate, oferind confort și continuitate fără efort suplimentar. Este indicat să efectuezi cel puțin o repornire pe săptămână pentru a menține performanța optimă și pentru a preveni acumularea de erori minore în sistem. În cazul modelelor mai vechi sau al dispozitivelor care nu mai primesc actualizări, repornirea devine chiar mai importantă pentru a evita blocările frecvente și funcționarea defectuoasă. 

