Prima pagină » Știri politice » Bolojan reduce impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități. În ce condiții se aplică modificarea taxelor

Bolojan reduce impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități. În ce condiții se aplică modificarea taxelor

27 feb. 2026, 16:25, Știri politice
Bolojan reduce impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități. În ce condiții se aplică modificarea taxelor

Guvernul Bolojan a adoptat o ordonanță de urgență care modifică regimul impozitelor și taxelor locale și introduce reduceri semnificative pentru persoanele cu dizabilități și pentru reprezentanții legali ai acestora. Măsura vizează impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport și ar urma să beneficieze peste 70% din totalul persoanelor cu dizabilități din România.

Actul normativ aduce, totodată, ajustări privind impozitarea clădirilor vechi, posibilitatea reducerii cotelor adiționale stabilite de autoritățile locale și reguli clare de regularizare a sumelor plătite în plus de contribuabili.

Reduceri de până la 50% pentru locuința de domiciliu

Noile prevederi stabilesc reduceri diferențiate în funcție de gradul de handicap.

Pentru persoanele cu handicap grav

  • Reducere de 50% la impozitul pe clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanei cu handicap grav ori a reprezentantului legal, pe perioada îngrijirii, supravegherii și întreținerii

  • Reducere de 50% și pentru terenul aferent clădirii, în aceleași condiții

Pentru persoanele cu handicap accentuat

  • Reducere de 25% la impozitul pe clădirea de domiciliu

  • Reducere de 25% pentru terenul aferent

Reducerile se aplică pentru întreaga clădire și pentru terenul aferent, inclusiv în cazul în care acestea sunt deținute în comun cu soțul sau soția. În schimb, dacă o cotă-parte aparține unor terți, reducerea nu se acordă pentru partea respectivă.

Condiții administrative

Facilitățile se acordă:

  • pe baza documentelor justificative valabile la 31 decembrie a anului fiscal anterior;

  • în funcție de luna depunerii documentelor la organul fiscal local, pentru cei care nu au beneficiat de scutire în anul anterior – reducerea aplicându-se începând cu luna următoare depunerii.

Reduceri la impozitul auto

Ordonanța introduce facilități și pentru mijloacele de transport cu capacitate cilindrică mai mică de 2000 cmc.

  • Reducere de 50% pentru un singur autovehicul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanților legali

  • Reducere de 25% pentru un singur autovehicul în cazul persoanelor cu handicap accentuat

Și în acest caz, reducerea se aplică pentru un singur mijloc de transport, la alegerea cetățeanului, și este condiționată de depunerea documentelor justificative valabile la 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Impozite mai mici pentru clădirile vechi

Executivul a decis și reducerea valorii impozabile pentru imobilele cu vechime considerabilă:

  • 15% reducere pentru clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani

  • 25% reducere pentru clădirile cu vechime de peste 100 de ani

Dacă au fost efectuate lucrări de renovare majoră, care includ intervenții asupra structurii de rezistență (consolidare, extindere, modernizare etc.) și lucrări pentru îmbunătățirea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale,  anul finalizării se actualizează la anul recepției lucrărilor, cu condiția ca valoarea clădirii să crească cu cel puțin 50% față de valoarea inițială.

Primăriile pot reduce cotele adiționale în 2026

Pentru anul 2026, autoritățile publice locale pot reveni asupra hotărârilor prin care au stabilit cote adiționale la impozitele și taxele locale, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență. Reducerea nu poate coborî însă sub cota standard de impozitare prevăzută de lege.

Ce se întâmplă cu sumele plătite în plus

Contribuabilii care au achitat impozite și taxe locale în cuantum mai mare decât cel rezultat din noile prevederi vor beneficia de regularizare. Sumele pot fi ori compensate cu obligații fiscale restante sau chiar viitoare, ori restituie, potrivit legislației în vigoare.

Scutiri pentru baze sportive

Un alt capitol al ordonanței vizează bazele sportive construite de terți și administrate de asociații și fundații. Acestea pot fi scutite de la plata impozitelor și taxelor locale prin decizia autorităților locale, în limita unei anvelope de reducere de 5% față de impozitele și taxele încasate în anul precedent.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Bolojan a adoptat OUG-ul reducerii impozitelor, fără avize. Proiectul a fost atașat de alt OUG – SURSE

„Austeritate” selectivă. După ce a redus bursele pentru studenții români, Guvernul Bolojan a acordat 120 de burse pentru doctoranzi și cercetători din Africa și alte state francofone

„Noaptea ca hoții”. Guvernul Bolojan a dat o OUG, publicată în Monitorul Oficial la ora 23, care aruncă în aer piața de imobiliare. Unii notari au amânat „semnarea”, iar cumpărătorii s-au trezit că sunt „restanți” la plata impozitelor și nu pot să își ia casă. Ce urmează

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS AEP: Partidele politice au primit peste 15 milioane de lei din bani publici în februarie. Cine a primit cea mai mare sumă
16:44
AEP: Partidele politice au primit peste 15 milioane de lei din bani publici în februarie. Cine a primit cea mai mare sumă
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, contraatac la AEP în dosarul finanțării campaniei electorale. “Se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună”. “Nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu”
16:03
Nicușor Dan, contraatac la AEP în dosarul finanțării campaniei electorale. “Se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună”. “Nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu”
ULTIMA ORĂ Vicepremierul Oana Gheorghiu caută pe Facebook candidați pentru Consiliul de Administrație al noii companii Carpatica Feroviar
15:34
Vicepremierul Oana Gheorghiu caută pe Facebook candidați pentru Consiliul de Administrație al noii companii Carpatica Feroviar
CONTROVERSĂ Vagonul „eminenților”. Ionuț Moșteanu și-a luat câțiva useriști și a plecat la Sibiu. Cine îl însoțește pe fostul ministru al Apărării
14:48
Vagonul „eminenților”. Ionuț Moșteanu și-a luat câțiva useriști și a plecat la Sibiu. Cine îl însoțește pe fostul ministru al Apărării
Cronologia scandalului Nicușor Dan-AEP-Parchet. Gândul a semnalat încă de acum un an controversa donatorilor fără chip şi nume ai președintelui. Sursa banilor de campanie rămâne necunoscută
14:16
Cronologia scandalului Nicușor Dan-AEP-Parchet. Gândul a semnalat încă de acum un an controversa donatorilor fără chip şi nume ai președintelui. Sursa banilor de campanie rămâne necunoscută
FLASH NEWS Pîslaru, după promulgarea legii pensiilor magistraților: Vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon
12:51
Pîslaru, după promulgarea legii pensiilor magistraților: Vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost asasinat fostul opozant Boris Nemțov
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacia Duster îi fascinează pe britanici: „SUV-ul pe care îl parchezi cu mândrie în fața casei”. Ce i-a convins pe specialiști
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Cât timp ar putea trăi pe Marte microbii de pe Pământ?
TRADIȚIE Calendar ortodox 2026. Ce sărbători cu cruce roșie avem în Martie, luna lui Mărțișor 
17:12
Calendar ortodox 2026. Ce sărbători cu cruce roșie avem în Martie, luna lui Mărțișor 
REACȚIE Moise Guran îi spune lui Nicușor Dan că greșește în războiul cu AEP. „Problema este exact statutul juridic al persoanei sale, care în aprilie 2025 nu avea imunitate”
17:11
Moise Guran îi spune lui Nicușor Dan că greșește în războiul cu AEP. „Problema este exact statutul juridic al persoanei sale, care în aprilie 2025 nu avea imunitate”
FLASH NEWS Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare: „Să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție, la Guvern. Oare poporul e mulțumit?”
17:07
Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare: „Să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție, la Guvern. Oare poporul e mulțumit?”
FLASH NEWS SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene
17:05
SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene
INEDIT Eveniment rar pe cer, pe 28 februarie 2026: 6 planete se vor alinia. Abia în 2040 se va mai repeta această paradă cerească
17:03
Eveniment rar pe cer, pe 28 februarie 2026: 6 planete se vor alinia. Abia în 2040 se va mai repeta această paradă cerească

Cele mai noi

Trimite acest link pe