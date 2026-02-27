Bolojan reduce impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități. În ce condiții se aplică modificarea taxelor

Guvernul Bolojan a adoptat o ordonanță de urgență care modifică regimul impozitelor și taxelor locale și introduce reduceri semnificative pentru persoanele cu dizabilități și pentru reprezentanții legali ai acestora. Măsura vizează impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport și ar urma să beneficieze peste 70% din totalul persoanelor cu dizabilități din România.

Actul normativ aduce, totodată, ajustări privind impozitarea clădirilor vechi, posibilitatea reducerii cotelor adiționale stabilite de autoritățile locale și reguli clare de regularizare a sumelor plătite în plus de contribuabili.

Reduceri de până la 50% pentru locuința de domiciliu

Noile prevederi stabilesc reduceri diferențiate în funcție de gradul de handicap.

Pentru persoanele cu handicap grav

Reducere de 50% la impozitul pe clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanei cu handicap grav ori a reprezentantului legal, pe perioada îngrijirii, supravegherii și întreținerii

Reducere de 50% și pentru terenul aferent clădirii, în aceleași condiții

Pentru persoanele cu handicap accentuat

Reducere de 25% la impozitul pe clădirea de domiciliu

Reducere de 25% pentru terenul aferent

Reducerile se aplică pentru întreaga clădire și pentru terenul aferent, inclusiv în cazul în care acestea sunt deținute în comun cu soțul sau soția. În schimb, dacă o cotă-parte aparține unor terți, reducerea nu se acordă pentru partea respectivă.

Condiții administrative

Facilitățile se acordă:

pe baza documentelor justificative valabile la 31 decembrie a anului fiscal anterior;

în funcție de luna depunerii documentelor la organul fiscal local, pentru cei care nu au beneficiat de scutire în anul anterior – reducerea aplicându-se începând cu luna următoare depunerii.

Reduceri la impozitul auto

Ordonanța introduce facilități și pentru mijloacele de transport cu capacitate cilindrică mai mică de 2000 cmc.

Reducere de 50% pentru un singur autovehicul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanților legali

Reducere de 25% pentru un singur autovehicul în cazul persoanelor cu handicap accentuat

Și în acest caz, reducerea se aplică pentru un singur mijloc de transport, la alegerea cetățeanului, și este condiționată de depunerea documentelor justificative valabile la 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Impozite mai mici pentru clădirile vechi

Executivul a decis și reducerea valorii impozabile pentru imobilele cu vechime considerabilă:

15% reducere pentru clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani

25% reducere pentru clădirile cu vechime de peste 100 de ani

Dacă au fost efectuate lucrări de renovare majoră, care includ intervenții asupra structurii de rezistență (consolidare, extindere, modernizare etc.) și lucrări pentru îmbunătățirea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale, anul finalizării se actualizează la anul recepției lucrărilor, cu condiția ca valoarea clădirii să crească cu cel puțin 50% față de valoarea inițială.

Primăriile pot reduce cotele adiționale în 2026

Pentru anul 2026, autoritățile publice locale pot reveni asupra hotărârilor prin care au stabilit cote adiționale la impozitele și taxele locale, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență. Reducerea nu poate coborî însă sub cota standard de impozitare prevăzută de lege.

Ce se întâmplă cu sumele plătite în plus

Contribuabilii care au achitat impozite și taxe locale în cuantum mai mare decât cel rezultat din noile prevederi vor beneficia de regularizare. Sumele pot fi ori compensate cu obligații fiscale restante sau chiar viitoare, ori restituie, potrivit legislației în vigoare.

Scutiri pentru baze sportive

Un alt capitol al ordonanței vizează bazele sportive construite de terți și administrate de asociații și fundații. Acestea pot fi scutite de la plata impozitelor și taxelor locale prin decizia autorităților locale, în limita unei anvelope de reducere de 5% față de impozitele și taxele încasate în anul precedent.

