Macron acuză Comisia Europeană de „lipsă de respect“ pentru că a forțat aplicarea acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută. Vom fi intransigenți“. Ce țări au salutat decizia Bruxelles-ului

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, vineri, că decizia Comisiei Europene de a aplica provizoriu acordul comercial cu țările Mercosur este „o surpriză neplăcută” pentru Franța, care se opusese acestuia, și o „lipsă de respect” față de Parlamentul European, relatează BFMTV.

„Pentru Franța este o surpriză, o surpriză neplăcută, iar pentru Parlamentul European, aceasta este o lipsă de respect”, a declarat Macron reporterilor după întâlnirea cu premierul sloven Robert Golob la Palatul Elysee.

Președintele asigurat că „nu va susține niciodată un acord care este laxist (tolerant/ indulgent n.r.) în ceea ce privește importurile și dur în ceea ce privește producția internă”.

„Comisia Europeană a luat decizia unilaterală de a aplica provizoriu acordul cu Mercosur, chiar dacă Parlamentul European nu l-a votat. Astfel, își asumă o responsabilitate foarte mare”, a protestat președintele Republicii Franceze, într-o declarație făcută alături de prim-ministrul sloven Robert Golob la Paris.

„Este o mare responsabilitate față de agricultorii care și-au exprimat îngrijorarea” și „este, de asemenea, o mare responsabilitate față de cetățenii europeni și reprezentanții lor, care nu au fost respectați în mod corespunzător”, a adăugat el.

Franța își exprimă de câteva luni rezervele cu privire la acest acord, în timp ce eurodeputații au sesizat Curtea de Justiție a UE pentru a verifica dacă textul este conform cu tratatele europene sau dacă trebuie respins. Această sesizare trebuia să suspende procesul de ratificare pentru o perioadă de un an și jumătate, dar Comisia Europeană își păstrează dreptul de a aplica provizoriu acest acord în acest interval.

Macron: „Vom fi vigilenți”

Președintele Franței a promis că va veghea ca „ceea ce am negociat cu greu, în ultimele luni, să fie respectat” în ceea ce privește regulile care reglementează schimburile agricole cu Mercosur.

„Vom fi intransigenți în ceea ce privește respectarea acestor reguli, deoarece Europa noastră a înăsprit considerabil regulile aplicabile producătorilor noștri în ultimii ani. Prin urmare, nu voi susține niciodată un acord care este laxist în ceea ce privește importurile și dur în ceea ce privește producția internă, deoarece este incoerent pentru consumatorul european și criminal pentru suveranitatea europeană”, a afirmat Emmanuel Macron.

Germania și Spania salută decizia Bruxelles-ului

Ministrul german al Afacerilor Externe a salutat, vineri, decizia Comisiei Europene de a aplica provizoriu acordul comercial cu Mercosur, considerând că acesta va aduce „prosperitate și creștere economică”.

„Este momentul Europei (…), întreprinderile și cetățenii de pe cele două continente pot beneficia în sfârșit de o mai mare prosperitate și de o creștere economică sporită”, s-a bucurat Johann Wadephul într-un mesaj pe X, calificând acordul drept „istoric”.

Același ton a fost adoptat și în Spania, unde guvernul și-a exprimat sprijinul pentru decizia Comisiei Europene.

„Într-o lume din ce în ce mai incertă, Europa nu își poate permite să rămână în urmă. Acordul cu Mercosur este un pas important în foaia de parcurs a UE pentru a deveni mai autonomă și mai rezilientă”, a justificat ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, citat în această declarație transmisă AFP.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: