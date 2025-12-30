Povestea incredibilă a unui bărbat găsit în viață, deși era dispărut și declarat mort de 17 ani. Unde a fost până acum și de ce plecase de acasă

Un bărbat de 62 de ani, declarat legal decedat, a fost descoperit viu în Munții Pirin din Bulgaria, după 17 ani de la dispariție. El trăia izolat într-un cort improvizat și plecase de acasă din cauza unor datorii uriașe și de teamă pentru familia sa. Cazul pare desprins dintr-un film și a uimit deja autoritățile și opinia publică din Bulgaria.

Descoperirea a fost făcută în Parcul Național Pirin, iar detaliile care au ieșit la iveală conturează o poveste dramatică despre frică, datorii și izolare asumată.

Potrivit Antena 3, care citează presa bulgară, bărbatul se numește Boyan Ivanov și era dispărut din anul 2008. Nimeni nu mai spera că acesta ar putea fi în viață, mai ales că autoritățile locale au emis, în 2020, pe numele său un certificat de deces.

Trăia într-un cort improvizat, departe de lume

Boyan Ivanov a fost descoperit întâmplător de paznicii Parcului Național Pirin, într-o zonă izolată, departe de traseele turistice. El locuia într-un cort improvizat și supraviețuia în condiții extrem de dificile, complet rupt de lume.

Directorul Parcului, Rosen Banenski, a declarat că prima interacțiune cu acesta nu a fost una ușoară, bărbatul devenind agresiv atunci când a fost abordat, motiv pentru care a fost solicitat sprijinul Poliției.

În urma verificărilor, s-a constatat că nu avea asupra lui niciun document de identitate, dar investigațiile ulterioare au confirmat că este vorba despre Boyan Ivanov, bărbatul dispărut în urmă cu 17 ani.

Dispariția sa, un plan gândit din disperare

Boyan Ivanov locuia în satul Novo Selo, împreună cu mama sa, și era cunoscut drept un om muncitor și inteligent. Totuși, viața acestuia a fost dată peste cap de datorii foarte mari.

Potrivit apropiaților, bărbatul ar fi fost urmărit constant de recuperatori de creanțe, care l-ar fi hărțuit și i-ar fi distrus mașina pentru a-l intimida. În acest context, Boyan ar fi luat decizia radicală de a dispărea complet, cu scopul de a-și proteja familia de presiuni și amenințări.

Fosta primăriță a localității Novo Selo, Mariela Yordanova, a explicat pentru presa locală că mama bărbatului a trăit ani întregi în suferință, fără să știe dacă fiul ei mai este în viață.

Ea a precizat că familia a făcut multiple demersuri pentru a-l găsi, însă fără niciun rezultat, iar durerea mamei a fost una constantă și profundă.

Boyan Ivanov are o soție și un fiu, iar rudele au încercat de mai multe ori să afle ce s-a întâmplat cu el. Dar, în lipsa oricăror indicii, autoritățile au fost nevoite, în cele din urmă, să îl declare decedat din punct de vedere legal.

Mama sa, Todorka, l-a căutat ani la rând, dar acum a aflat, din presă, că fiul său trăiește. Din păcate, până în prezent, nu a reușit să ia legătura direct cu el, iar starea emoțională a familiei rămâne una extrem de fragilă.

Autoritățile vor anula certificatul de deces

După confirmarea identității, autoritățile bulgare au demarat procedurile legale pentru anularea certificatului de deces emis în 2020 și pentru restabilirea identității oficiale a lui Boyan Ivanov.

Urmează ca situația sa juridică și socială să fie clarificată, inclusiv în ceea ce privește anii trăiți în afara sistemului.