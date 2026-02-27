Prețurile de la Târgul de Mărțișor. Cât costă poalele-n brâu sau chipsurile de șorici 

Românii au început pregătirile pentru începutul de primăvară, iar în goana după mărțișoare ei se opresc și pentru câteva preparate tradiționale. Poalele-n brâu, zacusca, dulceața și chipsurile de șorici sunt vedetele Târgului, chiar dacă postul a început deja în calendar.

Ce cumpără românii de la Târgul de Mărțișor din București

A mai rămas foarte puțin până la 1 martie, așadar în București au fost deschise primele târguri de mărțișor. În curtea Ministerului Agriculturii, vânzătorii au adus preparate din toate colțurile țării, relatează Libertatea.

De la slănină de porc afumată, până la borcane de zacuscă și celebra brânză de burduf, până la poalele-n brâu și chipsuri de șorici, toate atrag atenția celor pofticioși. Produsele tradiționale se vând la prețuri destul de mari în acest târg.

Ce prețuri sunt la acest târg

Pentru un kilogram de brânză de burduf, clienții trebuie să plătească 55 de lei, în timp ce un kilogram de cașcaval de casă ajunge la 80 de lei. Slănina afumată se vinde la prețul de 6.5 lei /100 de grame.

Poalele-n brâu costă 12 lei bucata. Pentru un kilogram de miez de nucă, românii trebuie să scoată din buzunar nici mai mult și nici mai puțin de 50 de lei.

Vedeta Târgului de Mărțișor, chipsurile din șorici

Chipsurile din șorici de porc sunt o noutate la Târgul de Mărțișor. Deși este post, mulți dintre români au fost curioși să le încerce. O pungă costă 15 lei. „Ideea a venit așa din joacă. Am încercat să exploatăm șoricul, la noi fiind cu tradiție din generații și să-l aducem într-o zonă mai modernă, a zilelor noastre. Așa a ieșit un chips crocant”, a spus vânzătorul, potrivit sursei citate.

