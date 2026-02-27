Prima pagină » Social » Prețurile de la Târgul de Mărțișor. Cât costă poalele-n brâu sau chipsurile de șorici 

Prețurile de la Târgul de Mărțișor. Cât costă poalele-n brâu sau chipsurile de șorici 

27 feb. 2026, 16:14, Social
Prețurile de la Târgul de Mărțișor. Cât costă poalele-n brâu sau chipsurile de șorici 

Românii au început pregătirile pentru începutul de primăvară, iar în goana după mărțișoare ei se opresc și pentru câteva preparate tradiționale. Poalele-n brâu, zacusca, dulceața și chipsurile de șorici sunt vedetele Târgului, chiar dacă postul a început deja în calendar.  

Ce cumpără românii de la Târgul de Mărțișor din București 

A mai rămas foarte puțin până la 1 martie, așadar în București au fost deschise primele târguri de mărțișor. În curtea Ministerului Agriculturii, vânzătorii au adus preparate din toate colțurile țării, relatează Libertatea. 

De la slănină de porc afumată, până la borcane de zacuscă și celebra brânză de burduf, până la poalele-n brâu și chipsuri de șorici, toate atrag atenția celor pofticioși. Produsele tradiționale se vând la prețuri destul de mari în acest târg. 

Ce prețuri sunt la acest târg 

Pentru un kilogram de brânză de burduf, clienții trebuie să plătească 55 de lei, în timp ce un kilogram de cașcaval de casă ajunge la 80 de lei. Slănina afumată se vinde la prețul de 6.5 lei /100 de grame. 

Poalele-n brâu costă 12 lei bucata. Pentru un kilogram de miez de nucă, românii trebuie să scoată din buzunar nici mai mult și nici mai puțin de 50 de lei. 

Vedeta Târgului de Mărțișor, chipsurile din șorici 

Chipsurile din șorici de porc sunt o noutate la Târgul de Mărțișor. Deși este post, mulți dintre români au fost curioși să le încerce. O pungă costă 15 lei. „Ideea a venit așa din joacă. Am încercat să exploatăm șoricul, la noi fiind cu tradiție din generații și să-l aducem într-o zonă mai modernă, a zilelor noastre. Așa a ieșit un chips crocant”, a spus vânzătorul, potrivit sursei citate.  

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Cât timp ar putea trăi pe Marte microbii de pe Pământ?
REACȚIE Moise Guran îi spune lui Nicușor Dan că greșește în războiul cu AEP. „Problema este exact statutul juridic al persoanei sale, care în aprilie 2025 nu avea imunitate”
17:11
Moise Guran îi spune lui Nicușor Dan că greșește în războiul cu AEP. „Problema este exact statutul juridic al persoanei sale, care în aprilie 2025 nu avea imunitate”
FLASH NEWS Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare: „Să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție, la Guvern. Oare poporul e mulțumit?”
17:07
Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare: „Să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție, la Guvern. Oare poporul e mulțumit?”
FLASH NEWS SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene
17:05
SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene
INEDIT Eveniment rar pe cer, pe 28 februarie 2026: 6 planete se vor alinia. Abia în 2040 se va mai repeta această paradă cerească
17:03
Eveniment rar pe cer, pe 28 februarie 2026: 6 planete se vor alinia. Abia în 2040 se va mai repeta această paradă cerească
SPORT Cum ar putea ajunge FCSB în play-off. Giovanni Becali a făcut calculele
16:51
Cum ar putea ajunge FCSB în play-off. Giovanni Becali a făcut calculele
UTILE „Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest lucru despre tine, de fapt
16:45
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest lucru despre tine, de fapt

Cele mai noi

Trimite acest link pe