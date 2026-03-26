Mai mulți turiști decât localnici. Cel mai aglomerat oraș din Europa: 16.250 de turiști la fiecare 100 de locuitori

Diferența dintre numărul turiștilor și cel al locuitorilor atinge cote greu de imaginat într-un oraș din Europa devenit simbol al turismului în masă. În Dubrovnik, presiunea vizitatorilor este atât de mare încât localnicii sunt depășiți numeric într-un mod spectaculos.

Dubrovnik, Croația, cel mai vizitat oraș european

Orașul croat, cu aproximativ 40.000 de locuitori, a strâns într-un an nu mai puțin de 6,5 milioane de turiști. Asta înseamnă, concret, peste 16.000 de vizitatori la fiecare 100 de locuitori.

Un raport întocmit de DiscoverCars.com, și citat de Express, îl plasează pe primul loc în Europa în ceea ce privește aglomerația turistică.

Popularitatea a crescut accelerat în ultimii ani, mai ales după ce a devenit decor pentru celebrul serial Game of Thrones. De atunci, fluxul de turiști a explodat, iar infrastructura orașului este pusă constant la încercare.

Reykjavik, locul doi la cel mai aglomerat oraș din Europa

Capitala Islandei a primit chiar mai mulți vizitatori, aproximativ 7,4 milioane, însă are o populație mai mare, de circa 140.000 de locuitori. Astfel, raportul scade puțin peste 5.200 de turiști la 100 de locuitori.

Podiumul este completat de Veneția, unde turismul rămâne o problemă constantă. Orașul italian a înregistrat 10,6 milioane de vizitatori într-un an, ceea ce înseamnă peste 4.200 de turiști la fiecare 100 de localnici.

Clasamentul continuă cu Geneva, care a atras 7,8 milioane de turiști. Orașul din Elveția este locuit de 200.000 de localnici, ceea ce înseamnă 3.900 de vizitatori la 100 de locuitori.

Apoi este Porto, din Portugalia, unde aproximativ 7 milioane de vizitatori au ajuns într-un singur an. În ambele cazuri, presiunea turistică rămâne ridicată, dar sub nivelul extrem înregistrat de Dubrovnik.

