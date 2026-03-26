Prima pagină » Sport » Mircea Lucescu, înaintea BARAJULUI de azi de la Istanbul: „Mi-aș fi dorit ca România și Turcia să fie împreună la Cupa Mondială”

Mircea Lucescu, înaintea BARAJULUI de azi de la Istanbul: „Mi-aș fi dorit ca România și Turcia să fie împreună la Cupa Mondială"

Mircea Lucescu, înaintea BARAJULUI de azi de la Istanbul: „Mi-aș fi dorit ca România și Turcia să fie împreună la Cupa Mondială”
România va juca barajul cu Turcia joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026.

Tricolorii ar putea evolua în finală cu Slovacia sau Kosovo, la 31 martie, de la ora 21:45.

Mircea Lucescu este foarte respectat în Turcia, unde a câștigat titlul cu Beșiktaș și a fost selecționer al naționalei „Semilunei”. Adversarii de azi au în lot jucători ca Arda Guler, Kenan Yildiz sau Hakan Calhanoglu.

Mircea Lucescu: „Mi-aș fi dorit ca România și Turcia să fie împreună la Cupa Mondială”

„Este un joc extrem de important. Vom face tot ce este posibil să merităm această calificare. Ambianța din jurul acestei meci este extraordinară, deși mă așteptam să dea dreptul mai multor suporteri români să fie aici, aș fi sperat la cel puțin 30% din public să fie din România, pentru că am meritat să fim aici. Și Turcia merită să fim aici și cred că stadionul oricum s-ar fi umplut. Iubesc foarte mult Turcia, mi-a adus multe satisfacții și profesionale și de viață. Îmi face mare plăcere să revin în general pe stadioanele turcești, pentru că sunt printre cele mai frumoase și pline de performanță. Nu întâmplător cupele europene (finalele) se joacă aici. Am fost mulțumit că se joacă la Beșiktaș atunci când am auzit, pentru că aș fi vrut să revin de pe poziția de antrenor. Îmi face mare plăcere să fiu prezent aici. Mi-aș fi dorit ca Turcia și România să fie împreună la Campionatul Mondial. Nu se poate acest lucru, din păcate. Echipa mai bună trebuie să califice, indiferent care va fi asta va merita, pentru că Estul Europei merită să fie la Campionatul Mondial” a declarat Mircea Lucescu.

„Arda Guler este o figură emblematică pentru echipa Turciei în momentul de față”

„M-am simțit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, îi respect pe toți, dar profesia este cu totul altceva. Sunt foarte mulți jucători care au debutat cu mine. Atunci când am luat echipa Turciei era cea mai bătrână echipă din Europa, sunt mai mulți jucători tineri care după cinci-șase ani sunt titulari în echipa Turciei și sunt bucuros pentru ceea ce au reușit la naționala Turciei. Astea sunt nostalgiile omului la vârsta mea, dar disponibilitatea profesională trebuie să fie maximă. Le-am povestit și jucătorilor despre tot ce se întâmplă în Turcia, să nu uităm că atunci când am plecat de la Beșiktaș mai aveam doi ani de contract și am spus ca toți banii să fie folosiți pentru a adânci stadionul cu încă 4 metri și a ajuns să fie unul dintre cele mai frumoase stadioane din lume prin atmosfera care se creează aici”, a completat selecționerul despre meciul Turcia – România.

Indiferent cine va juca în echipa Turciei, jucătorii noștri au valoare astfel încât să-și domine adversarii…Arda Guler este o figură emblematică pentru echipa Turciei în momentul de față, dar se poate vorbi și despre mulți alții jucători tineri turci care au reușit să ajungă în echipe puternice europene și care pot să-și dovedească valoarea la echipa națională. Arda depinde și el de valoarea celorlalți jucători, fotbalul se joacă în echipă. Eu respect echipa Turciei, am cuvinte extraordinare pentru Montella, pe care îl cunosc de foarte mult timp. Eu cred în jucătorii mei la fel cum cred în talentul jucătorilor turc – Mircea Lucescu

