6.000 lei amendă, în 2026, pentru toți românii care stau la curte și fac această greșeală. Vecinii pot sesiza Poliția

Românii care locuiesc la casă trebuie să fie atenți la regulile privind focul deschis și nivelul de zgomot. Chiar și în propria curte, anumite obiceiuri aparent banale pot aduce amenzi de până la 6.000 de lei, mai ales dacă vecinii sunt deranjați și fac reclamații.

Reguli stricte pentru focul din curte

Aprinderea focului în gospodărie nu este interzisă, însă vine la pachet cu obligații clare. Conform Ordinului MAI nr. 163/2007 privind normele generale de apărare împotriva incendiilor, flacăra nu trebuie pornită lângă materiale ușor inflamabile, cum ar fi lemne depozitate, textile sau butelii.

În plus, grătarele și sursele de foc trebuie amplasate la cel puțin 10 metri de construcții, garduri sau anexe. Nu este o recomandare, ci o cerință. Focul trebuie supravegheat în permanență, iar persoana responsabilă trebuie să aibă la îndemână apă, nisip sau un stingător.

Un aspect ignorat des este fumul. Dacă acesta ajunge pe proprietatea vecinilor și provoacă disconfort, autoritățile pot interveni, chiar dacă nu există intenție.

Zgomotul și petrecerile pot aduce sancțiuni rapide

Legea stabilește intervale în care liniștea este obligatorie: noaptea, între 22:00 și 08:00, dar și la prânz, între 13:00 și 14:00. Aceste reguli se aplică indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte.

Chiar și în afara acestor ore, muzica dată prea tare sau gălăgia excesivă pot fi sancționate dacă vecinii sunt deranjați. O simplă sesizare este suficientă pentru intervenția Poliției.

Amenzi de până la 6.000 de lei

Sancțiunile diferă în funcție de abatere. Pentru foc nesupravegheat sau amplasat greșit, amenzile pot ajunge de la 1.000 d lei până la 2.500 de lei. Dacă fumul sau mirosul afectează vecinii, se pot aplica sancțiuni pornind de la 200 de lei și pot ajunge până la 1.000 de lei.

În cazul zgomotului, prima abatere poate ajunge între 500 și 1.500 de lei. Dacă situația se repetă într-un interval scurt, amenzile cresc și pot ajunge la sancțiuni între 2.000 și 3.000 de lei și pot fi însoțite de muncă în folosul comunității.

Cele mai mari sancțiuni apar în cazul petrecerilor organizate în aer liber. În astfel de situații, amenzile pornesc de la 3.000 de lei și pot urca până la 6.000 de lei, mai ales dacă disconfortul creat este major.

