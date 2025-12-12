Mai scump decât homarul sau vita argentiniană. Cu cât a ajuns să se vândă 1 kg de șorici la Târgul de Crăciun 2025 din București

Un kilogram de șorici este mai scump decât homarul sau vita argentiniană, la Târgul de Crăciun din București. Vizitatorii târgurilor de Crăciun trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru o ieșire cu familia sau prietenii. Pentru diverse produse tradiționale care se vând la astfel de evenimente, aceștia ajung să plătească zeci de lei pentru o porție. În unele cazuri, prețurile se mențin ridicate și pentru alte preparate dulci sau băuturi.

Așadar, în această perioadă, tot mai mulți localnici și turiști vizitează târgurile de Crăciun organizate de autoritățile locale sau de privați în orașele din țară, dar în anumite cazuri vizitatorii trebuie să-și pregătească un buget propriu pentru a-și face „poftele” la astfel de evenimente.

Ei bine, la Târgul de Crăciun din București, 100 de grame de șorici costă 25 de lei, deci… 250 de lei/kg!

Apoi… un „ciolan crocant” costă 55 lei/bucată. Dacă vrei să bei un pahar de vin fiert nu îl poți cumpăra fără minim 15 lei, iar dacă dorești tărie, nu scapi fără să scoți cel puțin 20 de lei din buzunar.

Dar prețuri uluitoare la Târgul de Crăciun 2026 din Drumul Taberei, deschis și el recent. Mii de vizitatori i-au trecut pragul, iar pentru cei pofticioși există și diverse căsuțe cu produse, cum ar fi langoș, produse tradiționale, vin fiert sau ciocolată caldă.

O bucureșteancă prezentă la târg a plătit aproape 50 de lei pentru un vin fiert și un langoș la acest târg. Un langoș simplu sau cu zahăr costă 20 de lei, unul cu smântână sau usturoi, ori cu gem costă 25 de lei, iar unul cu smântână și brânză sau smântână și cașcaval costă 30 de lei.

De partea cealaltă, un vin fiert costă 17 lei, la fel ca un pahar de ciocolata caldă, ceaiul sau sucul de mere cald. Pentru un suc la 500 ml trebuie să scoți din buzunar 15 lei, o apă plată este 13 lei, iau o bere de 330 ml costă 17 lei.