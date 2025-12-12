Cât a ajuns să coste un simplu langoș la un târg de Crăciun din România. Cât plătesc vizitatorii pentru jumări și șorici

În această perioadă, tot mai mulți localnici și turiști vizitează târgurile de Crăciun organizate de autoritățile locale sau de privați în orașele din țară. În anumite cazuri, vizitatorii trebuie să-și pregătească un buget propriu pentru a-și face „poftele” la astfel de evenimente. Iată, de exemplu cât a ajuns să coste un simplu langoș la un târg de Crăciun din România, dar și când plătesc clienții pentru jumări și șorici, precum și pentru o simplă felie de pâine cu untură.

Vizitatorii târgurilor de Crăciun trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru o ieșire cu familia sau prietenii. Pentru diverse produse tradiționale care se vând la astfel de evenimente, aceștia ajung să plătească zeci de lei per porție. În unele cazuri, prețurile se mențin ridicate și pentru alte preparate dulci sau băuturi.

Cât costă un langoș la Târgul de Crăciun din Timișoara?

De data aceasta, în atenție se află prețurile practicate la Târgul de Crăciun din Timișoara, care este deschis din 30 noiembrie 2025. Pentru un simplu langoș, vizitatorii plătesc chiar și 15 lei. În cazul unui langoș cu brânză sau ciocolată, prețul crește. Spre deosebire de piețe sau alte spații în care se vinde langoșul, prețul perceput la târg este chiar și de 3 ori mai mare.

Prețurile se mențin ridicate și pentru alte produse tradiționale, la târg. De pildă, un kilogram de şorici de porc sau urechi de porc costă 150 de lei. Practic, prețul este mai mare decât kilogramul de carne de vită Angus, arată Observatornews.ro.

