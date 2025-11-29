Prețuri scandaloase la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, deschis sâmbătă. Kilogramul de pastramă – 220 de lei

Târgul de Crăciun din Piața Constituției și-a deschis porțile, dar pentru mii de vizitatori, atmosfera festivă se lovește de realitatea dură – cea a prețurilor mult prea mari. Târgul pare că devine „un lux sezonier”, mult prea costisitor pentru un buget normal al familiilor din România.

Un „ciolan crocant”, de exemplu, costă 55 lei/bucată. Dacă vrei să bei un pahar de vin fiert nu îl poți cumpăra fără minim 15 lei, iar dacă dorești tărie, nu scapi fără să scoți cel puțin 20 de lei din buzunar.

Dacă nu bei alcool și vrei să-ți cumperi o cafea, găsești prețuri apropiate cu cele din cafenelele de specialitate.

În cazul în care vii alături de copiii tăi, nu te aștepta să nu cheltui mulți bani – o tură în roata panoramică costă 30 lei pentru 3 minute.

La West Side Christmas Market, aceeași poveste

Situația stă la fel și la West Side Christmas Market, în Drumul Taberei – prețuri enorme pentru lucruri banale.

Sărbători frumoase, dar tot mai costisitoare

Târgurile de Crăciun sunt locuri de relaxare, unde poți să te bucuri de spiritul sărbătorilor. În 2025 însă, pentru mulți români, ele scot la iveală tensionările economice ale țării: scumpiri, consum moderat, prioritizarea cheltuielilor și o presiune tot mai mare asupra puterii de cumpărare.

Atmosfera festivă din Piața Constituției rămâne impresionantă, dar pentru numeroși vizitatori, magia Crăciunului vine anul acesta cu un gust amar…și cu cheltuieli mai mari.

RECOMANDAREA AUTORULUI

România poartă haine de sărbătoare. Luminițele s-au aprins și în București, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun

Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială