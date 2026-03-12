Metoda ingenioasă prin care îți protejezi grădina cu ajutorul CD-urilor vechi. Iată cel mai simplu truc pentru a alunga păsările prădătoare

CD-urile vechi din grădină pot face minuni în această perioadă a anului. Metoda este simplă, gratuită și extrem de eficientă, iar experții în grădinărit o recomandă cu căldură în luna martie. Primăvara, plantele din grădină abia încep să crească, rădăcinile lor fiind superficiale și vulnerabile.

Pentru ele, păsările reprezintă o amenințare reală în această perioadă, scrie Mediafax.

Cum funcționează trucul cu CD-urile

Specii precum mierlele, porumbeii și vrăbiile caută activ semințe pentru a-și hrăni puii. Ele sapă semințele proaspăt plantate și ciugulesc mugurii florilor. Astfel, o grădină poate fi compromisă în doar câteva zile.

„Legați CD-uri vechi cu o sfoară de pomii fructiferi, tufișuri sau în altă parte din grădină. Suprafețele lor reflectorizante vor sclipi în timp ce se mișcă în bătaia vântului, speriind păsările”, recomandă Tanya Anderson, grădinar, într-un reportaj publicat de magazinul britanic Express.

Mecanismul este simplu. CD-urile reflectă lumina solară și sclipesc. Păsările confundă aceste sclipiri cu mișcările rapide ale prădătorilor. În plus, lumina intermitentă le dezorientează și în zbor, reducând șansele să aterizeze în grădină. Agață CD-urile în locuri înalte, cum sunt copacii sau gardurile, și plasează-le în zonele pe care vrei să le protejezi. Dacă hrănești păsări de curte, ține CD-urile departe de locul unde le arunci boabe.

Metoda funcționează cel mai bine împotriva păsărilor mari, cum sunt porumbeii. Acestea sunt mai precaute și mai lente. Le este mai greu să scape de amenințări, așa că evită zonele cu sclipiri.

Nu ai CD-uri vechi? Nu este o problemă. Benzile de folie de aluminiu funcționează la fel de bine. Și capacele metalice vechi sunt o altă opțiune. Există și bandă specială pentru alungarea păsărilor, disponibilă în magazine de grădinărit.

Câteva minute investite acum pot proteja grădina pe tot parcursul primăverii, conchide sursa citată.

