Cum să economisești până la 2.000 de lei pe lună. Trucul simplu și eficient

19 ian. 2026, 11:24, Actualitate
Te-ai gândit cum să economisești până la 2.000 de lei pe lună? Alegerile financiare care sunt făcute zilnic, săptămânal sau lunar reprezintă și unul dintre aspectele pentru care bugetul propriu se micșorează. Una dintre alegeri reprezintă mâncarea comandată (aproape) zilnic, la job, de exemplu. În ultimul an, mâncarea comandată a cunoscut o scumpire cu până la 30%.

Tot mai multe persoane își centrează atenția asupra bugetului propriu, atunci când vine vorba despre diverse alegeri. De data aceasta, cei care vor să nu își facă „gaură” în buget se pot axa pe cheltuielile lunare medii făcute pe comenzile de mâncare. Așa cum arată datele, mâncarea comandată s-a scumpit cu până la 30%.

Pentru a economisi chiar și până la 2.000 de lei pe lună, tot mai multe persoane iau în considerare pregătirea pachetului de acasă pentru job sau facultate. Un influencer, de pildă, a făcut și o serie de videoclipuri cu pachete pregătite acasă (rețete).

„În general, merg pe chestii destul de simple şi ce mai am prin frigider. Astăzi am făcut 2 frigărui de pui pe care de obicei îmi place să le combin cu fibre de oricare. Astăzi am nişte spanac şi valeriană şi mai am jumătate de castravete şi de morcov şi încă jumătate de avocado.

Cu restul puiului am făcut de exemplu pentru o altă zi un wrap cu exact aceleaşi ingrediente. Wrapul asta e în jur de 8 lei, aici cred că avem un leu de salată şi măr”, explică Cati Avădănii, influencer.

Mâncarea comandată s-a scumpit cu 30%, în ultimul an

Mâncarea comandată online s-a scumpit: „Rareori îmi gătesc, în zilele libere. M-am gândit să gătesc şi acasă pentru că aşa aş economisi mai mulţi bani 2000 de lei, 2500, sunt nişte bani pe care aş putea să-i investesc în ceva decât să-i dau pe mâncare”.

„Prefer să-mi iau mâncare de acasă făcută de mine. Pe o săptămână estimativ dau cam două trei sute de lei pe alimente, ceea ce la un calcul rapid, o persoană cred că dă minim 50 de lei pe mâncat în oraş, aşa că este o variantă mult mai bună”, spune o persoană, arată Observatornews.ro.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

