Victor Ponta: „Nu am votat Guvernul Bolojan, deși făcea PSD-ul parte din el. Am anunțat partidele că va conduce USR-ul peste toate partidele”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre motivele pentru care nu a votat Guvernul Bolojan, deși PSD făcea parte din el. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Nu știu dacă sunt prea curajos… Dar cu siguranță am o libertate pe care n-am avut-o în alte vremuri în politică, când eram șef de partid. Acuma chiar spun ce gândesc fără să-mi fie frică că mă ceartă cineva. Motiv pentru care nu am votat guvernul Bolojan, deși făcea PSD-ul parte din el. Că le-am spus așa celor de la PSD și celor de la PNL: o să conducă USR-ul. Voi sunteți de umplutură acolo.”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre motivele pentru care nu a votat Guvernul Bolojan, deși PSD făcea parte din el. Acesta a început prin a spune că toate măsurile lui Bolojan și ale PNL-ului au fost anti-liberale. Au fost luate măsuri prin care au fost favorizate companiile mari, internaționale și defavorizat mediul de afaceri românesc. Politicianul susține că le-a explicat liderilor, la formarea Coaliției, că vor fi doar de umplutură, în timp ce USR-ul va conduce cum va vrea.