Victor Ponta: „Nu am votat Guvernul Bolojan, deși făcea PSD-ul parte din el. Am anunțat partidele că va conduce USR-ul peste toate partidele”

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre motivele pentru care nu a votat Guvernul Bolojan, deși PSD făcea parte din el. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Nu știu dacă sunt prea curajos… Dar cu siguranță am o libertate pe care n-am avut-o în alte vremuri în politică, când eram șef de partid. Acuma chiar spun ce gândesc fără să-mi fie frică că mă ceartă cineva. Motiv pentru care nu am votat guvernul Bolojan, deși făcea PSD-ul parte din el. Că le-am spus așa celor de la PSD și celor de la PNL: o să conducă USR-ul. Voi sunteți de umplutură acolo.

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre motivele pentru care nu a votat Guvernul Bolojan, deși PSD făcea parte din el. Acesta a început prin a spune că toate măsurile lui Bolojan și ale PNL-ului au fost anti-liberale. Au fost luate măsuri prin care au fost favorizate companiile mari, internaționale și defavorizat mediul de afaceri românesc. Politicianul susține că le-a explicat liderilor, la formarea Coaliției, că vor fi doar de umplutură, în timp ce USR-ul va conduce cum va vrea.

„Ca să venim la zilele noastre, măsurile luate de către domnul Bolojan, șeful PNL-ului… Nu, e liderul PNL, în mod oficial… Aproape toate măsurile, nu știu dacă nu vreau să fiu acuma prea părtinitor așa. Aproape toate au fost măsuri anti-liberale. Adică creșteri de taxe, de impozite. Au fost măsuri de favorizare a marilor companii internaționale. Nu știu dacă aici nu cumva Călin (n.r. Călin Popescu-Tăriceanu) e mai bine pregătit decât mine să spună dacă este în ideologia liberală… Știam că PNL-ul, când s-a fondat Partidul Național Liberal era cu prin noi înșine. Deci domnul Bolojan a adoptat măsuri împotriva mediului de afaceri românesc și pentru sprijinul companiilor mari. Așa că de asta spun că domnul Tăriceanu a fost singurul liberal. Nu știu dacă sunt prea curajos… Dar cu siguranță am o libertate pe care n-am avut-o în alte vremuri în politică, când eram șef de partid. Acuma chiar spun ce gândesc fără să-mi fie frică că mă ceartă cineva. Motiv pentru care nu am votat guvernul Bolojan, deși făcea PSD-ul parte din el. Că le-am spus așa celor de la PSD și celor de la PNL: o să conducă USR-ul. Voi sunteți de umplutură acolo.”, a explicat politicianul.

