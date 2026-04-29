Trump și Putin au vorbit la telefon peste o oră și jumătate. Președintele rus a cerut un armistițiu temporar în Ucraina. Care este motivul

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele american Donald Trump au avut miercuri o convorbire telefonică, potrivit consilierului Kremlinului, Iuri Ușakov. Potrivit acestuia, convorbirea a durat peste o oră și jumătate și a fost descrisă ca fiind una prietenoasă.

Discuțiile dintre cei doi lideri de stat s-au axat în mare parte pe războiul din Ucraina, a afirmat Trump în timpul unei declarații de presă la Casa Albă.

În timpul apelului, Putin a condamnat tentativa de asasinat asupra lui Trump, a declarat Ușakov. Cei doi lideri au discutat despre Iran, Putin propunând idei privind programul nuclear al țării. De asemenea, liderul rus și-a exprimat sprijinul pentru decizia lui Trump de a prelungi armistițiul cu Iranul, potrivit consilierului Kremlinului.

Putin vrea armistițiu temporar cu Ucraina

În ceea ce privește Ucraina, Trump consideră că un acord pentru soluționarea conflictului este aproape, a declarat Ușakov în urma apelului. Deși a respins un armistițiu complet și necondiționat propus de Kiev, Putin a propus în repetate rânduri armistiții temporare și limitate în timpul războiului total al Moscovei împotriva Ucrainei. În acest sens, liderul rus a propus un armistițiu cu Ucraina cu ocazia Zilei Victoriei, celebrată de ruși pe 9 mai, iar Trump a reacționat pozitiv la propunere, a adăugat consilierul.

Miercuri, Volodimir Zelenski a anunțat că armata ucraineană va trece în următoarea etapă operațională în războiul cu Rusia și va continua să lanseze atacuri în interiorul teritoriului inamic. Marți seara, trupele ucrainene au atacat o rafinărie din orașul Perm, aflat la aproape 1.600 de kilometri distanță de Ucraina. Anterior, în luna februarie, Kievul a atacat o rafinărie din Ukhta, regiunea Komi, aflată la aproximativ 1.750 de kilometri distanță.

În ultima perioadă, armata ucraineană a mărit ritmul de atacuri asupra obiectivelor strategice ale rușilor, în special asupra industriei petroliere, care este principalul finanțator al războiului din Ucraina.

În acest moment nu este programată nicio convorbire între Trump și Zelenski, dar acest lucru se poate schimba în orice moment, a precizat o sursă apropiată a Biroului Prezidențial. Odată cu începutul conflictului din Orientul Mijlociu, eforturile de pace pentru Ucraina au stagnat în mare măsură, iar Moscova a continuat să impună revendicările teritoriale, pe care Kievul le-a respins de fiecare dată.

