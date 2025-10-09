Mircea Cărtărescu se consolează, după ce a ratat încă o dată Nobelul. „Împărtășim aceeași soartă”

Supărat. Așa îl putem descrie pe scriitorul Mircea Cărtărescu. De ce? Nu a câștigat Nobelul nici în acest an. Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar László Krasznahorkai. În acest context, scriitorul Mircea Cărtărescu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj și o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce.

Care a fost reacția lui Mircea Cărtărescu

„Împreună ne-nţelegem, Ne uneşte-aceeaşi soartă…” (cu James Joyce, astăzi, prin Trieste)”, a scris Mircea Cărtărescu joi, pe pagina sa de Facebook, după anunţul câștigătorului Premiului Nobel pentru Literatură. Mircea Cărtărescu se află de mulți ani pe lista nominalizaților la mult râvnitul Premiu Nobel pentru literatură.

Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar László Krasznahorkai

Premiul pentru literatură a fost acordat anul acesta scriitorului maghiar László Krasznahorkai „pentru opera sa impresionantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

Laszlo Krasznahorkai s-a născut în 1954, în orașul Gyula, din sud-estul Ungariei – aproape de granița cu România, și este cunoscut pentru stilul său unic – fraze lungi, fluide, șerpuitoare, aproape fără punct final – și viziunea sumbră, temele distopice și melancolice și pentru intensitatea sa neobosită, care i-a adus comparații cu Gogol, Melville și Kafka.

