Laureatul Premiului Nobel pentru Pace va fi anunțat vineri, iar președintele SUA, Donald Trump, este considerat de unii ca un posibil câștigător al prestigioasei distincții.

Nu mai este un secret pentru nimeni că Trump și-ar dori acest premiu, chiar dacă acesta a declarat explicit că nu ține neapărat să îl primească. Însă concurența este acerbă anul acesta, iar Trump are atât avantaje, cât și dezavantaje în cursa pentru Nobel.

În februarie anul acesta, în timpul unei întâlniri cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, Donald Trump a declarat că ar merita această distincție, dar că este conștient că nu o va primi, amintește Sky News.

„Nu-mi vor acorda niciodată Premiul Nobel pentru Pace. Îl merit, dar nu mi-l vor da niciodată”, spunea Trump la acea vreme.

După ce Israelul și Hamas au semnat joi prima fază a planului de pace al lui Trump, oamenii care sărbătoreau pe străzile din Tel Aviv au început să ceară ca președintele SUA să primească premiul, amintește sursa citată. Dar competiția este acerbă anul acesta.

Care sunt probabilitățile ca Donald Trump să câștige Premiul Nobel pentru Pace?

Luna trecută, mai mulți experți consultați de Reuters spuneau că Trump nu va câștiga Premiul Nobel pentru Pace pe care îl râvnește atât de mult, deoarece acesta încalcă ordinea internațională pe care comitetul de acordare a premiilor o prețuiește atât de mult.

Nici platforma Polymarket nu îl dă favorit pe Trump anul acesta. Conform pariurilor plasate pe platformă, cea mai mare șansă ar avea-o organizația Emergency Response Rooms din Sudan, care a avut un rol esențial în distribuirea de ajutor umanitar în țara africană devastată de războiul civil izbucnit în 2023.

Potrivit platformei, organizația are 33% șanse să primească distincția, urmată de Medici fără frontiere și văduva disidentuli rus Alexei Navalnîi, Iulia Navalnaia, cu câte 10%. Conform pariurilor de pe Polymarket, Donald Trump este cotat cu 6% șanse de a primi Nobelul pentru Pace anul acesta, la egalitate cu Curtea Internațională de Justiție. Alte nume vehiculate, dar cu șanse mult mai mici, ar fi președintele Ucrainei, Volodimir Zeleski, sau activista suedeza Greta Thunberg.

Trump a sugerat în mai multe rânduri că a jucat un rol esențial în oprirea mai multor războaie.

„Am purtat șase războaie, am încheiat șase războaie”, a spus el pe 18 august, în timpul summitului său cu liderii ucraineni și europeni. „Dacă vă uitați la cele șase acorduri pe care le-am încheiat anul acesta, toate au fost în război. Nu am făcut niciun armistițiu.”

A doua zi, într-un interviu acordat Fox News, a revizuit numărul la șapte războaie. Este o afirmație pe care a repetat-o ​​luna trecută, spunând că nimeni „nu a făcut vreodată nimic apropiat de așa ceva”.

Lobby-ul său este probabil, de asemenea, contraproductiv, spun specialiștii. Comitetul de acordare a premiilor preferă să lucreze independent, adăpostindu-se de presiunile externe, a declarat unul dintre membrii săi.Anunțul cu privire la Premiul Nobel pentru Pace va fi făcut pe 10 octombrie. Specialiștii susțin că anul acesta, premiul ar putea merge la agenția ONU pentru Refugiați, UNHCR, agenția ONU pentru copii, UNICEF, Crucea Roșie, Medici Fără Frontiere sau un grup local, cum ar fi Emergency Response Rooms din Sudan, printre altele.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Specialiștii NU cred că Donald Trump va primi Premiul Nobel pentru Pace. Care este motivul

Macron îl perie pe Trump și-i flutură premiul Nobel pe la nas: „Doar dacă opriți conflictul din Gaza”

Sursa foto: Colaj GÂNDUL