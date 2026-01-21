Prima pagină » Diverse » NETFLIX pregătește o actualizare care ar putea afecta milioane de utilizatori. Cum va arăta platforma de streaming

NETFLIX pregătește o actualizare care ar putea afecta milioane de utilizatori. Cum va arăta platforma de streaming

21 ian. 2026, 20:56, Diverse
După ce a anunțat că va scumpi iarăși abonamentele, Netflix ar putea trece printr-un „refresh” care va schimba experiența abonaților.

Netflix se va concentra pe noi tipuri de conținut, scrie independent.co.uk. Platforma de streaming va include videoclipuri în format vertical, din oferta de video podcast-uri, printre altele.

Netflix, pe urmele Instagram și TikTok

Noua interfață pentru dispozitive mobile va „servi mai bine expansiunea business-ului Netflix în următorii 10 ani”, a declarat Greg Peters, directorul executiv adjunct al Netflix.

Netflix se va inspira astfel de la Instagram Reels și TikTok. Rezultatele Netflix a indicat o creștere a numărului de abonați, de la 302 milioane la 325 milioane. Pe de altă parte, acțiunile Netflix au scăzut în urma publicării rezultatelor, în contextul îngrijorărilor analiștilor referitor la eventuala achiziție a gigantului Warner Bros.

Viktor Orban sprijină restaurantele cu 304 milioane de dolari înaintea alegerilor din 2026. Măsurile anunțate de premierul Ungariei
21:21
Viktor Orban sprijină restaurantele cu 304 milioane de dolari înaintea alegerilor din 2026. Măsurile anunțate de premierul Ungariei
Guvernul a anunțat principalele teme de pe agenda ședinței din 22 ianuarie 2026. Bugetarii, pe lista de discuții
21:15
Guvernul a anunțat principalele teme de pe agenda ședinței din 22 ianuarie 2026. Bugetarii, pe lista de discuții
Ce îi reproșează Grindeanu lui Bolojan: „inflexibilitatea proverbială". „Pot exista propuneri bune, chiar dacă nu le-ai gândit cu propriul cap"
20:54
Ce îi reproșează Grindeanu lui Bolojan: „inflexibilitatea proverbială”. „Pot exista propuneri bune, chiar dacă nu le-ai gândit cu propriul cap”
Virusuri „antrenate în spațiu" să ucidă bacterii pe Pământ. Primele exemplare ale experimentului științific de pe Stația Spațială au revenit pe Terra
20:53
Virusuri „antrenate în spațiu” să ucidă bacterii pe Pământ. Primele exemplare ale experimentului științific de pe Stația Spațială au revenit pe Terra
Care este proveniența denumirilor lunilor anului. Ce înseamnă fiecare
20:40
Care este proveniența denumirilor lunilor anului. Ce înseamnă fiecare
„Fiți pregătiți pentru cinci zile": Groenlanda distribuie o broșură de supraviețuire în contextul dorinței lui Donald Trump de a prelua insula
20:35
„Fiți pregătiți pentru cinci zile”: Groenlanda distribuie o broșură de supraviețuire în contextul dorinței lui Donald Trump de a prelua insula

