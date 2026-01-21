NETFLIX pregătește o actualizare care ar putea afecta milioane de utilizatori. Cum va arăta platforma de streaming.

După ce a anunțat că va scumpi iarăși abonamentele, Netflix ar putea trece printr-un „refresh” care va schimba experiența abonaților.

Netflix se va concentra pe noi tipuri de conținut, scrie independent.co.uk. Platforma de streaming va include videoclipuri în format vertical, din oferta de video podcast-uri, printre altele.

Netflix, pe urmele Instagram și TikTok

Noua interfață pentru dispozitive mobile va „servi mai bine expansiunea business-ului Netflix în următorii 10 ani”, a declarat Greg Peters, directorul executiv adjunct al Netflix.

Netflix se va inspira astfel de la Instagram Reels și TikTok. Rezultatele Netflix a indicat o creștere a numărului de abonați, de la 302 milioane la 325 milioane. Pe de altă parte, acțiunile Netflix au scăzut în urma publicării rezultatelor, în contextul îngrijorărilor analiștilor referitor la eventuala achiziție a gigantului Warner Bros.

