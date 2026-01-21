Prima pagină » Actualitate » Cât plătești pentru abonamentele Netflix în România, în 2026

21 ian. 2026, 09:40, Actualitate
Cât plătești pentru abonamentele Netflix în România, în 2026? Platforma de streaming aduce pentru cinefili, anul acesta, o multitudine de seriale, filme, documentare și animații. De asemenea, utilizatorii acestei platforme pot avea surprize, anul acesta. Tarifele percepute pentru abonamentele Netflix ar putea să crească simțitor. Deși reprezentanții platformei de streaming nu au anunțat oficial că abonamentele se măresc în România, de exemplu, surprizele pot să apară oricând, arată CANCAN.

Primele creșteri ale tarifelor s-au înregistrat, deja, pe teritoriile Statelor Unite ale Americii. De exemplu, în cazul Planului Premium pus la dispoziție de Netflix pentru utilizatori, tariful a ajuns la 24,99 USD. De regulă, astfel de modificări ale tarifelor din SUA ajung cu întârziere în statele din Europa. Ceea ce ar însemna, practic, o posibilă majorare a prețurilor la abonamentele Netflix în România.

Chiar din ianuarie 2026, alte platforme precum Voyo sau Paramount+ au anunțat, deja, majorări ale prețurilor. Cu alte cuvinte, o astfel de decizie poate să genereze un efect de domino în industria platformelor de streaming. Pe de altă parte, de menționat faptul că pot exista anumite modificări ale tarifelor încasate de Netflix de la utilizatori, pentru a acoperi anumite costuri de producție. Anul acesta, de pildă, platforma de streaming va avea câteva lansări majore. Printre acestea se numără sezoane noi din Bridgerton, precum și One Piece, Lupin și filmul Peaky Blinders.

De altfel, cinefilii se vor putea bucura și de alte titluri pe platformă. Însă, ce tarife au, în prezent, abonamentele Netflix în România? Utilizatorii români au posibilitatea de a alege dintre mai multe abonamente. Pentru pachetul „Minim”, un utilizator plătește, de exemplu, 5,99 euro.

AFLĂ AICI DACĂ NETFLIX MĂREȘTE TARIFELE ÎN ROMÂNIA. CÂT COSTĂ CELE 4 TIPURI DE ABONAMENTE ÎN 2026.

