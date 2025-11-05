Număr de STAND-UP involuntar, la lansarea candidatului USR, chiar în fața președintelui. Cele mai bune glume: „Bucureștiul un oraș dinamic și cu viziune”/ „Drulă va continua ce a început Nicușor”/„A plecat câinele de pază al Capitalei”

De câteva zile, principalii lideri ai USR lansează mesaje false despre realizările lui Nicușor Dan, de când a fost lansată candidatura lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Useriștii vor să câștige Bucureștiul pe modelul „Nicușor Dan”, și chiar i-au „furat” și sloganul. În speranța că imaginea lui Nicușor Dan îi va ajuta, useriștii pur și simplu inventează realizări ale fostului primar. De exemplu, duminică, Dominic Fritz, liderul USR, a spus că „Nicușor Dan este omul fără de care Bucureștiul nu ar fi orașul dinamic și cu viziune”. Realitatea cruntă îi contrazice pe useriști.

„Mă bucur să-l invit în mijlocul nostru pe omul fără de care acest USR nu ar exista în această formă, omul fără de care Bucureștiul n-ar fi orașul dinamic și cu viziune ce este”, a spus Dominic Fritz, duminică, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei.

Să afirmi că Bucureștiul este un oraș „dinamic”, sau cu „viziune”, este fals, șa cum arată faptele, mai ales când vine din partea unui primar, cum este Dominic Fritz, care este edilul Timișoarei.

Oda pe care Dominic Fritz i-a dedicat-o lui Nicușor Dan poate fi demontată, vers cu vers.

Capitala României nu pare să aibă o viziune după ce timp de cinci ani a fost condusă de Nicușor Dan.

Nu este un oraș dinamic. Din contră, este o metropolă blocată în trafic, poluată și cu multe clădiri care stau să cadă la un cutremur.

Zeci de pasaje și poduri sunt șubrede și au un risc seismic foarte mare.

Marile parcuri sunt în paragină, iar copacii de pe bulevarde cad peste oameni și mașini la orice furtună.

Nicușor Dan a promis Trenul Metropolitan. Nu s-a făcut nici măcar studiul de fezabilitate.

Radu Mihaiu, fost primar USR: „Cătălin Drulă poate continua lucrurile începute de Nicușor”

La rândul său, Cătălin Drulă a continuat oda în ceea ce privește „realizările” lui Nicușor Dan:

„Odată ce Nicușor Dan a plecat din Primărie, a plecat câinele de pază și obiceiurile vechi au revenit. D-asta avem nevoie la București să continuăm pe un drum onest, în care nu face fiecare ce vrea”, susține Cătălin Drulă.

Și fostul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, a precizat și el că Nicușor Dan „a început lucruri”, fără însă a oferi un exemplu.

„Cătălin Drulă poate continua lucrurile începute de Nicușor Dan”, a spus Mihaiu.

Cătălin Drulă a copiat până și sloganul de campanie de la Nicușor Dan. A pus „onest” în centrul comunicării sale

Cătălin Drulă s-a lansat oficial în lupta pentru Primăria Capitalei.

Candidatul USR pare să mizeze totul pe o singură carte – Nicușor Dan. Cătălin Drulă nu doar că abuzează de numele președintelui, dar îi folosește pozele, programul politic, ideile și acum i-a copiat și sloganul de campanie. Intră în cursă cu sloganul “pe drumul onest” care seamănă izbitor de mult cu sloganul electoral care l-a făcut președinte pe Nicușor Dan, România Onestă.